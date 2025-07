AEREO

Nei prossimi mesi calendario, soluzioni alternative, modalità di rimborso e riprotezione per i voli cancellati

ENAC conferma che l’aeroporto di Napoli chiuso per lavori a novembre 2026. Nei prossimi mesi verrà definito il calendario, le soluzioni alternative di volo, modalità di rimborso e riprotezione per i voli cancellati.

Per i lavori in pista all’aeroporto di Napoli lo stop dei voli è programmato per novembre 2026.

L’aeroporto di Napoli Capodichino sarà chiuso per lavori nel mese di novembre 2026. La decisione è stata ufficializzata oggi, 1° luglio 2025, durante una riunione organizzata da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) con tutti i soggetti operativi coinvolti nello scalo partenopeo.

Al centro dell’incontro, la pianificazione degli interventi di rifacimento della pista di volo e dei raccordi, opere fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza operativa del principale aeroporto campano.

Aeroporto di Napoli chiusura e lavori a novembre 2026

ENAC ha proposto una soluzione operativa condivisa da tutti i partecipanti al tavolo, con l’obiettivo di ridurre i giorni di chiusura rispetto ai 30 inizialmente previsti dal gestore aeroportuale Gesac.

L’intervento all’aeroporto di Napoli Capodichino sarà eseguito nel mese di novembre 2026, periodo scelto strategicamente per il minore volume di traffico aereo.

I partecipanti all’incontro

Alla riunione erano presenti:

Pierluigi Di Palma , Presidente ENAC

, Presidente ENAC Alexander D’Orsogna , Direttore Generale ENAC

, Direttore Generale ENAC Fabio Nicolai , Vicedirettore Generale

, Vicedirettore Generale Claudio Eminente , Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture

, Direttore Centrale Programmazione Economica e Sviluppo Infrastrutture Carlo Borgomeo , Presidente Gesac

, Presidente Gesac Roberto Barbieri , Amministratore Delegato Gesac

, Amministratore Delegato Gesac Rappresentanti Enav, compagnie aeree e operatori aeroportuali

Tutti i presenti hanno espresso condivisione e sostegno alla proposta, che verrà affinata attraverso un tavolo tecnico permanente fra ENAC, Enav, Gesac e le compagnie operanti nello scalo.

Ridotti i disagi ai passeggeri dei voli in partenza dall’aeroporto di Napoli

“Si tratta di una soluzione che ci ha visti tutti concordi – ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma – che limita i giorni di chiusura totale, in novembre, nel periodo con minor traffico dell’anno. Il nostro scopo principale è proteggere i passeggeri e ridurre i disagi. Per raggiungere questo obiettivo, le diverse istituzioni devono collaborare in modo da garantire che i cittadini mantengano il loro diritto alla mobilità”.

Calendario chiusura e rimborso dei voli

Durante la chiusura dell’aeroporto di Napoli, tutti i voli saranno sospesi, ma l’impatto sarà contenuto grazie alla durata limitata dell’intervento e alla scelta di un mese a bassa affluenza. Nei prossimi mesi saranno forniti dettagli su:

Calendario preciso della chiusura

Eventuali soluzioni alternative per i collegamenti

Modalità di rimborso e riprotezione per i voli cancellati

Continua a leggere: Guasto radar e voli bloccati, indagine Enac, risultati in settimana