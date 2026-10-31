AEREO

Aeroporto di Napoli chiuso dal 1° al 30 novembre 2026. I lavori sulla pista fermano i voli a Napoli e una parte dei collegamenti viene trasferita all’aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento. Per chi ha prenotato, la prima cosa da fare è controllare il nuovo aeroporto di partenza o arrivo comunicato dalla compagnia aerea.

Aeroporto di Napoli chiuso: quali voli vengono spostati

Tra i voli trasferiti da Napoli a Salerno figurano quelli per Madrid di Iberia e Dubai di flydubai, oltre ai collegamenti Eurowings per Düsseldorf e Stoccarda. Sono previsti anche i voli Transavia per Amsterdam, Transavia France per Parigi, Vueling per Barcellona e Neos per Sharm el-Sheikh.

ITA Airways opererà dall’aeroporto di Salerno i voli per Milano Linate, come già comunicato ai passeggeri. Le compagnie aeree possono aggiornare orari e operativi: prima di partire è essenziale controllare la prenotazione.

Voli e compagnie aeree: le 15 destinazioni

GESAC indica complessivamente 15 destinazioni servite dall’aeroporto di Salerno durante la chiusura di Napoli.

Le sei destinazioni italiane sono Bergamo (Ryanair), Milano Malpensa (easyJet), Milano Linate (ITA Airways e Aeroitalia), Genova, Torino e Trieste (Aeroitalia).

Le nove internazionali sono Amsterdam (Transavia), Barcellona (Vueling), Casablanca (Air Arabia Maroc), Dubai (flydubai), Düsseldorf e Stoccarda (Eurowings), Madrid (Iberia), Parigi (Transavia France) e Sharm el-Sheikh (Air Cairo e Neos).

Il programma comprende sia voli spostati sia collegamenti già previsti a Salerno.

Aeroporto di Napoli chiuso: bus e terminal a Salerno

Per i voli diretti a Casablanca, Dubai, Sharm el-Sheikh e Madrid sarà utilizzato il Terminal di Aviazione Generale; gli altri collegamenti utilizzeranno il Terminal di Aviazione Commerciale.

Il codice NAP identifica Napoli, mentre QSR indica Salerno. Controllarlo sulla prenotazione prima della partenza è essenziale: chi raggiunge per errore Capodichino, invece dell’aeroporto di Salerno, rischia di perdere il volo.

Fra Napoli Piazza Garibaldi e l’aeroporto di Salerno sono previste otto corse bus giornaliere per direzione, con biglietti da 12 euro a tratta e pagamento elettronico a bordo.

La chiusura consentirà il rifacimento della pista e dei raccordi, con lavori da 30 milioni di euro. Prima del viaggio, verifica aeroporto, terminal e orario del volo sul sito ufficiale della compagnia.