AEREO

Ultimi aggiornamenti per i voli cancellati e in ritardo per guasto al radar all’Aeroporto di Napoli, Enav conferma il ripristino del sistema radar.

Voli cancellati e in ritardo all’Aeroporti di Napoli Capodichino: tra lunedì e martedì cancellati oltre 100 voli. Enav conferma il ripristino del sistema radar: traffico tornato alla normalità.

Continuano a farsi sentire gli effetti del guasto al radar dell’Aeroporto di Napoli Capodichino, che nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 giugno 2025 ha provocato centinaia di Voli cancellati e in ritardo con pesanti disagi per migliaia di passeggeri.

Il malfunzionamento ha interessato il sistema meccanico responsabile della rotazione dell’antenna radar a 360 gradi, fondamentale per la sorveglianza dell’area di avvicinamento dei voli aerei dell’Aeroporto di Napoli Capodichino.

Aeroporto di Napoli oltre 100 voli cancellati in due giorni

Secondo i dati, lunedì sono stati cancellati 84 voli, mentre nella giornata di martedì le cancellazioni dei voli aerei hanno toccato quota 14.

Numerosi altri voli hanno subito ritardi anche superiori alle tre ore, e almeno due aerei sono stati dirottati sull’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi.

La società di gestione Gesac ha confermato che il guasto si è verificato dopo un intervento di manutenzione eseguito da Enav. Quest’ultima ha deciso di ridurre precauzionalmente il numero di voli in arrivo, spiegando che si è trattato di una misura necessaria per garantire la sicurezza operativa, nonostante non vi fossero rischi diretti per la sicurezza dei passeggeri.

Enav: traffico voli aerei sull’Aeroporto di Napoli Capodichino ripristinato

Martedì 10 giugno 2025 nel pomeriggio è arrivata la conferma ufficiale: il traffico aereo sull’Aeroporto di Napoli è completamente ripristinato.

Enav ha comunicato il completamento della sostituzione del componente meccanico in avaria e la riattivazione completa del radar di sorveglianza dei voli.

Impiegate tutte le risorse disponibili per ripristinare la piena operatività dei voli aerei nel minor tempo possibile.

Passeggeri dei voli a Napoli esasperati, possibile class action

Cresce la protesta tra i passeggeri dei voli rimasti bloccati a terra o a bordo degli aerei per ore all’Aeroporto di Napoli Capodichino. Annunciata una class action contro i vettori coinvolti, denunciando gravi disagi e danni economici per centinaia di persone con voli in ritardo o cancellati.

Stato del volo all’Aeroporto di Napoli Capodichino

Chi deve viaggiare da o per l’Aeroporto di Napoli Capodichino è invitato a verificare in tempo reale lo stato del proprio volo, consultando i canali ufficiali delle compagnie aeree o i portali dedicati:

Continua a leggere: Voli, nuove regole Ue su rimborso, cancellazione, ritardo, bagaglio e riprotezione: cosa cambia per i passeggeri