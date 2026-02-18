AEREO

All’aeroporto di Milano Malpensa stanno per partire lavori su una delle piste principali. Per alcune settimane lo scalo funzionerà con una capacità ridotta. Dal 16 marzo al 9 maggio 2026 una parte dei voli sarà spostata su Milano Linate. La scelta serve a garantire comunque partenze e arrivi e a limitare i disagi per i passeggeri.

A essere interessata dai lavori sarà la pista 35L/17R, dove sono previsti interventi di manutenzione e ammodernamento. Anche durante questo periodo l’aeroporto di Milano Malpensa resterà operativo grazie all’utilizzo dell’altra pista. La capacità sarà però ridotta e i movimenti saranno meno del solito.

Aeroporto di Milano Malpensa: perché chiude la pista e quali lavori sono previsti

A fermarsi sarà la pista 35L/17R, dove sono previsti interventi di manutenzione e aggiornamento. I lavori riguarderanno anche alcune aree utilizzate dagli aerei per il rullaggio.

Nel dettaglio sono previsti:

rifacimento della pavimentazione della pista;

interventi sulle superfici dedicate al rullaggio;

ammodernamento degli impianti tecnologici (AVL);

sostituzione completa dell’illuminazione con nuove lampade LED;

installazione di un sistema di monitoraggio delle luci;

lavori su alcune vie di rullaggio con modifiche temporanee alla gestione dei movimenti a terra.

I lavori andranno avanti senza interruzioni, sette giorni su sette e per tutta la giornata, così da chiudere il cantiere nel minor tempo possibile.

Aeroporto di Milano Malpensa: date dei lavori e operatività ridotta

La pista resterà chiusa dal 16 marzo al 9 maggio 2026. In questo periodo l’aeroporto di Milano Malpensa continuerà a operare utilizzando l’altra pista, ma con una capacità ridotta.

Per gestire questa fase sono state organizzate attività di coordinamento tra ENAC, SEA, ENAV, Assoclearance e le compagnie aeree, così da limitare il più possibile l’impatto sui voli e garantire continuità ai passeggeri.

Aeroporto di Milano Malpensa: voli spostati a Linate durante il periodo dei lavori

A causa della capacità ridotta dell’aeroporto di Milano Malpensa, una parte dei voli verrà temporaneamente spostata su Milano Linate. La misura serve a mantenere attivo il traffico aereo e ad assorbire parte dei voli normalmente operati su Malpensa.

Per rendere possibile questa redistribuzione:

la capacità di Linate , normalmente fissata a 18 movimenti orari , potrà aumentare temporaneamente;

, normalmente fissata a , potrà aumentare temporaneamente; sarà possibile arrivare fino a 8 movimenti aggiuntivi all’ora ;

; l’aumento riguarda esclusivamente voli da e per destinazioni Schengen ;

; saranno interessati soprattutto aeromobili narrow-body (a corridoio singolo).

Al momento, questa capacità aggiuntiva viene usata solo in parte: circa due movimenti in più all’ora e soltanto in alcune fasce della giornata.

Aeroporto di Milano Malpensa: cosa cambia per i passeggeri

Chi ha un volo tra metà marzo e inizio maggio 2026 farebbe bene a verificare con attenzione l’aeroporto indicato nella prenotazione. In questo periodo, infatti, alcune partenze e alcuni arrivi potrebbero essere spostati da Malpensa a Linate.

Per evitare disagi è consigliabile:

controllare sempre l’aeroporto indicato sul biglietto;

verificare eventuali comunicazioni della compagnia aerea;

ricontrollare i dettagli del volo nei giorni precedenti alla partenza.

Il cambio di aeroporto può incidere sui tempi di spostamento e sull’organizzazione del viaggio, soprattutto per chi deve raggiungere lo scalo con i mezzi pubblici, in auto o ha coincidenze.

Lavori per sicurezza e qualità dei voli

I lavori all’aeroporto di Milano Malpensa rientrano nella normale manutenzione delle infrastrutture. Servono a mantenere lo scalo sicuro ed efficiente nel tempo. Lo spostamento temporaneo di una parte dei voli su Linate è stato deciso per ridurre l’impatto durante il periodo dei cantieri.

Fino al 9 maggio 2026 Malpensa continuerà a operare con una sola pista. La capacità sarà quindi più limitata. Alcuni voli saranno riprogrammati su Linate. Per chi deve viaggiare in queste settimane è importante controllare sempre l’aeroporto indicato sul biglietto prima di partire.

Leggi anche: Sciopero aerei del 26 febbraio 2026: nuova data confermata dopo il rinvio