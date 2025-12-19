AEREO

All’aeroporto di Milano Malpensa, Swissport, ha raggiunto 100 tonnellate di cargo al giorno in soli cinque mesi, rafforzando il ruolo dello scalo come hub logistico europeo. Un risultato che colpisce per la rapidità della crescita, considerando che all’avvio delle attività i volumi gestiti si attestavano intorno alle 9 tonnellate giornaliere.

L’incremento registrato da Swissport all’aeroporto di Milano Malpensa conferma la centralità dello scalo lombardo nel sistema logistico nazionale ed europeo. In un arco temporale estremamente ridotto, l’operatore ha decuplicato la propria capacità operativa, rispondendo a una domanda in costante crescita da parte di compagnie aeree e spedizionieri.

Swissport all’aeroporto di Milano Malpensa e la crescita del cargo

Le operazioni di Swissport all’aeroporto di Milano Malpensa si concentrano all’interno del complesso WTC Malpensa, una struttura recentemente rinnovata e adeguata ai più elevati standard di sicurezza e conformità doganale. L’assetto infrastrutturale consente una gestione fluida dei flussi di merci e garantisce continuità operativa anche in presenza di volumi in forte aumento.

Il passaggio da 9 a 100 tonnellate di cargo al giorno riflette l’applicazione di standard operativi globali armonizzati e di processi di handling avanzati. A questo si affianca il lavoro di team altamente specializzati, in grado di sostenere un’accelerazione così marcata senza compromettere efficienza e affidabilità.

Il ruolo dell’aeroporto di Milano Malpensa come hub logistico

Il traguardo raggiunto da Swissport all’aeroporto di Milano Malpensa rafforza il posizionamento dello scalo come principale hub cargo italiano e come nodo strategico nei flussi logistici europei. La combinazione tra posizione geografica, infrastrutture dedicate e capacità operative avanzate consente a Malpensa di attrarre traffici sempre più rilevanti.

Secondo Swissport, la crescita registrata dimostra la solidità del modello operativo adottato e la capacità dello scalo di garantire flussi di merci affidabili, efficienti e continui lungo le principali rotte commerciali internazionali.

Sviluppo futuro di Swissport all’aeroporto di Milano Malpensa

Il raggiungimento delle 100 tonnellate giornaliere rappresenta una base per ulteriori sviluppi. Swissport all’aeroporto di Milano Malpensa si prepara infatti ad ampliare le proprie attività, aprendo ai flussi export e al general cargo, con l’obiettivo di scalare ulteriormente il mercato.

Questo percorso rientra in una strategia di lungo periodo volta a rafforzare la presenza di Swissport in Italia nei settori del cargo, delle ground operations e della lounge hospitality. L’investimento su Malpensa contribuisce direttamente all’efficientamento dell’infrastruttura logistica nazionale e alla fluidità degli scambi commerciali internazionali.

