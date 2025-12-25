AEREO

Aeroporto di Milano Malpensa, sequestrati oltre 18 mila farmaci illegali privi di autorizzazioni sanitarie e potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Il maxi sequestro è avvenuto nell’ambito dei controlli rafforzati svolti nei mesi scorsi presso lo scalo varesino, uno dei principali punti di ingresso verso il territorio nazionale.

Operazione condotta dal personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme ai militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza. Entrambi impegnati nel contrasto all’importazione di prodotti farmaceutici non conformi alle normative sanitarie italiane.

Aeroporto di Milano Malpensa e controlli doganali sui farmaci

I controlli effettuati all’Aeroporto di Milano Malpensa hanno previsto un’analisi approfondita dei flussi di passeggeri e delle spedizioni merci. Le verifiche sono state supportate da strumenti avanzati di screening e da un’attività di intelligence mirata, che ha consentito di individuare tentativi di introduzione irregolare di medicinali provenienti dall’estero.

Grazie a questo sistema di controlli mirati, intercettati 18.597 prodotti farmaceutici, risultati privi dei requisiti di legge per l’immissione in commercio in Italia e quindi non autorizzati.

Dove sono stati trovati i farmaci illegali

I farmaci illegali sequestrati all’Aeroporto di Milano Malpensa erano nascosti all’interno dei bagagli personali dei passeggeri, nelle spedizioni postali e in colli trasportati tramite corrieri espressi.

Tutti i prodotti verificati e giudicati non conformi alle normative sanitarie vigenti e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Secondo quanto accertato, i medicinali erano destinati al trattamento di malattie cardiocerebrovascolari, sclerosi multipla e lesioni del midollo spinale.

Altri prodotti risultavano impiegati per la perdita di peso o nel settore della medicina estetica, ambiti nei quali l’uso di farmaci non autorizzati può comportare rischi elevati per la salute.

Aeroporto di Milano Malpensa indagini e presunzione di innocenza

Nel corso dell’operazione condotta all’Aeroporto di Malpensa deferiti 11 soggetti all’Autorità giudiziaria.

Le autorità hanno precisato che l’attività è ancora nella fase delle indagini preliminari e che, in base al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 188, trova piena applicazione il principio della presunzione di innocenza. Le eventuali responsabilità penali saranno accertate solo in caso di sentenza definitiva di condanna.

Aeroporto di Milano Malpensa e tutela della salute pubblica

Il sequestro dei farmaci illegali all’Aeroporto di Milano Malpensa rientra nel piano di prevenzione degli illeciti doganali e di tutela della salute pubblica.

Impedire l’ingresso di medicinali non conformi agli standard di sicurezza significa proteggere i cittadini e garantire un mercato regolato, basato sul rispetto delle norme sanitarie e fiscali.

Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la sicurezza lungo una delle principali frontiere aeroportuali italiane.

