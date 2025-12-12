AEREO

L’aeroporto di Malpensa si prepara a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo di hub logistico europeo grazie a una nuova struttura cargo firmata dnata, con un investimento superiore ai 25 milioni di euro. L’intervento punta a consolidare la centralità dello scalo lombardo nel trasporto merci aereo e nell’integrazione con le principali catene logistiche internazionali.

Il progetto è stato annunciato da dnata, operatore globale nei servizi aerei e di viaggio, e sarà realizzato attraverso la controllata italiana Airport Handling. L’obiettivo è la costruzione di una struttura cargo avanzata, in grado di rispondere alle esigenze di un mercato in forte espansione.

L’iniziativa rientra in una strategia di lungo periodo orientata allo sviluppo di infrastrutture cargo ad alte prestazioni nei mercati con maggiori prospettive di crescita. In questo scenario, Milano Malpensa si conferma uno snodo chiave per il trasporto merci aereo, grazie alla sua posizione strategica e al collegamento con i principali flussi logistici globali.

Aeroporto di Malpensa: struttura cargo dnata per la logistica

L’espansione di Airport Handling nasce da una gara d’appalto indetta dal Gruppo SEA, gestore degli aeroporti di Linate e Malpensa. Il progetto consentirà la realizzazione di una nuova struttura nell’area di Cargo City, rafforzando ulteriormente il ruolo dell’aeroporto di Malpensa nel panorama del trasporto merci europeo.

Il nuovo complesso si svilupperà su una superficie di 10.000 metri quadrati e potrà movimentare oltre 100.000 tonnellate di merci all’anno. La struttura è stata progettata per garantire una gestione efficiente e sicura delle principali categorie di carico, tra cui prodotti deperibili, farmaceutici, merci pericolose, animali vivi, motori di aeromobili e veicoli.

L’investimento avrà ricadute positive anche sull’occupazione locale, con la creazione di 200 nuovi posti di lavoro. Un rafforzamento che consolida la posizione di Airport Handling tra i principali fornitori di servizi di terra in Italia.

Aeroporto di Malpensa, come sarà la nuova struttura cargo dnata

La nuova struttura cargo all’aeroporto di Malpensa è stata progettata in linea con la strategia globale di sostenibilità di dnata. Il progetto prevede soluzioni ad alta efficienza energetica, tra cui pannelli fotovoltaici, isolamento termico avanzato e illuminazione a LED a basso consumo.

Magazzino e uffici sono stati concepiti per valorizzare l’illuminazione naturale e saranno supportati da sistemi di riscaldamento e raffreddamento efficienti. Il sito sarà inoltre dotato di infrastrutture dedicate alle operazioni di terra a basse emissioni, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività cargo.

L’entrata in funzione della nuova struttura di Airport Handling è prevista per settembre 2027, segnando un passaggio significativo nello sviluppo infrastrutturale dello scalo lombardo.

Airport Handling e dnata rafforzano il trasporto merci a Malpensa

Secondo Alberto Morosi, CEO di Airport Handling, l’espansione nel settore cargo rappresenta un investimento strategico e un segnale concreto dell’impegno a lungo termine in Italia.

Milano con l’aeroporto di Malpensa viene indicata come un hub regionale per aviazione e commercio, con solide prospettive di crescita nel comparto cargo, sostenute dall’e-commerce transfrontaliero, dal settore farmaceutico e dalle merci deperibili.

L’integrazione dei servizi cargo si affianca alle attività già consolidate nei servizi di rampa e assistenza passeggeri. L’obiettivo è generare benefici per l’ecosistema logistico locale, rafforzando al tempo stesso la collaborazione con il Gruppo SEA.

Anche Clive Sauvé-Hopkins, CEO di dnata Airport Operations, ha sottolineato come l’Europa rappresenti uno dei pilastri della strategia di espansione globale del gruppo. Il progetto di Malpensa consentirà di sviluppare capacità di trasporto merci orientate al futuro in un mercato ad alto potenziale.

Malpensa Cargo City e il ruolo strategico dell’aeroporto

Per SEA Aeroporti di Milano, la nuova struttura cargo all’aeroporto di Malpensa realizzata da dnata rappresenta un passaggio fondamentale nell’evoluzione di Malpensa Cargo City, rafforzando il ruolo dello scalo come hub logistico strategico in Europa. La partnership contribuirà a migliorare le capacità operative dell’aeroporto e a generare valore per l’economia locale.

Con questa iniziativa, Airport Handling si posiziona come fornitore di servizi di terra completamente integrato a Milano. L’azienda supporta oltre 60 compagnie aeree e gestisce circa 80.000 voli all’anno tra Malpensa e Linate. La recente espansione all’aeroporto di Roma Fiumicino conferma inoltre il rafforzamento della presenza sul territorio nazionale.

A livello globale, dnata opera in oltre 90 aeroporti in 16 Paesi, fornendo servizi di assistenza a terra e trasporto merci. Nell’anno finanziario 2024-2025, il gruppo ha gestito 3,1 milioni di tonnellate di merci, registrando una crescita annua del 9%.

