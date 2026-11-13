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Possibili voli in ritardo all’aeroporto di Fiumicino. I lavori a una pista potrebbero rallentare partenze e arrivi fino a febbraio 2027. L’avvertimento arriva da ITA Airways, che ha pubblicato un avviso per chi viaggia da e verso lo scalo romano. Non si tratta di una chiusura dell’aeroporto né di una cancellazione dei collegamenti: il rischio riguarda possibili slittamenti degli orari, da verificare caso per caso.

Aeroporto di Fiumicino, perché i lavori possono causare voli in ritardo

Il cantiere riguarda una delle piste del Leonardo da Vinci. Nell’avviso ai passeggeri ITA Airways non indica quali rotte potrebbero subire ritardi né una durata prevista dei disagi. Il messaggio, però, è esplicito: chi ha un volo in programma nei prossimi mesi deve considerare la possibilità di modifiche agli orari.

I documenti aeronautici dell’aeroporto descrivono interventi sulla pista 16L/34R e sulla via di rullaggio B. L’organizzazione del traffico può quindi richiedere tempi diversi da quelli abituali, senza che questo significhi un ritardo certo per ogni aereo.

Anche la documentazione aeronautica sui lavori richiama l’attenzione sui tempi di attesa prima della partenza e durante il rullaggio, il tragitto dell’aereo fra parcheggio e pista. Sono operazioni poco visibili a chi è seduto in cabina, ma possono incidere sulla puntualità, soprattutto quando il traffico è intenso.

Voli in ritardo a Fiumicino: cosa rischia chi ha una coincidenza

Per i passeggeri in transito il problema può essere più delicato. Un ritardo del primo volo, anche limitato, rischia di ridurre il tempo disponibile per raggiungere il gate successivo. Chi ha acquistato tutti i voli con un’unica prenotazione dovrebbe rivolgersi alla compagnia in caso di coincidenza persa; chi ha biglietti separati deve prestare ancora più attenzione ai margini tra gli orari.

Se il ritardo viene comunicato dopo l’arrivo in aeroporto, conviene seguire i monitor e le indicazioni del personale: anche il gate può cambiare all’ultimo momento.

Prima di partire è utile controllare lo stato del volo sui canali ufficiali, verificare eventuali notifiche e non basarsi soltanto sull’orario riportato al momento dell’acquisto.

Cosa dice ITA Airways e quali sono i diritti dei passeggeri

ITA Airways segnala il rischio di ritardi sui voli da e per Roma Fiumicino fino a febbraio 2027, ma non annuncia cancellazioni generalizzate. In caso di disservizio effettivo, assistenza e possibili tutele dipendono dalle circostanze e dalle regole europee applicabili: la sola presenza del cantiere non determina automaticamente un rimborso.

Il consiglio è di monitorare la propria prenotazione, arrivare in aeroporto nei tempi indicati dalla compagnia e, soprattutto in presenza di coincidenze, prepararsi a eventuali variazioni.