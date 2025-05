AEREO

All’aeroporto di Fiumicino apre il primo hotel per cani Dog Relais, una struttura innovativa dedicata esclusivamente all’ospitalità degli animali domestici all’interno di uno scalo aeroportuale. È la prima volta in Italia che un aeroporto si dota di un servizio così completo e su misura per i viaggiatori a quattro zampe.

Il Dog Relais dell’aeroporto di Fiumicino è stato realizzato da Fly Le Dog, azienda con oltre dieci anni di esperienza nel pet care, con l’obiettivo di offrire un punto di riferimento sicuro e accogliente per chi parte e non può portare con sé il proprio cane.

Un hotel per cani dentro l’aeroporto di Fiumicino

L’hotel per cani Dog Relais all’aeroporto di Fiumicino si propone come una vera e propria pensione di alto livello. I cani possono soggiornare in lodge singoli o doppi realizzati in legno, con una zona interna climatizzata di 4 m² e un’area esterna privata di 10 m², parzialmente coperta. Ogni alloggio è dotato di:

climatizzazione a pannelli radianti ,

, abbeveratoio automatico ,

, filodiffusione musicale ,

, sistema di videocontrollo accessibile da remoto tramite app.

Grazie a questo sistema, i proprietari possono videochiamare il proprio cane in qualsiasi momento e anche interagire con lui, lanciando un croccantino a distanza. Un servizio esclusivo che distingue il Dog Relais dell’aeroporto di Fiumicino da qualsiasi altra struttura simile in Italia.

Asilo diurno per cani e socializzazione

Oltre alla formula hotel, il Dog Relais dell’aeroporto di Fiumicino offre un servizio di asilo diurno. I cani trascorrono la giornata in spazi all’aperto di oltre 1.000 mq, suddivisi in base a taglia e temperamento, sotto la supervisione di personale specializzato. È presente anche un’ampia area interna per attività e riposo, utilizzabile in caso di maltempo.

Questa modalità è particolarmente utile per chi viaggia per poche ore o ha bisogno di un servizio temporaneo, senza rinunciare alla qualità dell’accoglienza.

Servizi su misura per il benessere dell’animale

Il Dog Relais, hotel per cani all’aeroporto di Fiumicino, include una serie di servizi aggiuntivi che rendono l’esperienza ancora più completa:

Toeletta professionale e grooming,

e grooming, Pulizia dentale ,

, Trattamenti rilassanti con arnica o aromaterapia,

con arnica o aromaterapia, Cuscini in pelle su richiesta,

su richiesta, Assistenza veterinaria (vaccinazioni, esami, farmaci),

(vaccinazioni, esami, farmaci), Dog Shuttle, il servizio di navetta da e per la struttura.

Tutti i servizi sono gestiti da personale qualificato e su richiesta possono essere personalizzati in base alle esigenze del singolo animale.

Perché scegliere il Dog Relais all’aeroporto di Fiumicino

L’apertura dell’hotel per cani Dog Relais rappresenta una svolta nei servizi di accoglienza aeroportuali in Italia. Ecco perché sceglierlo:

È il primo hotel per cani in un aeroporto italiano, pensato per il benessere animale e si trova all’interno dell’aeroporto di Fiumicino, comodo per chi parte o rientra da un volo.

Offre ambienti sicuri, controllati e stimolanti, con personale presente 24 ore su 24 e propone servizi esclusivi per garantire comfort e tranquillità, anche a distanza.

Permette ai proprietari di viaggiare sereni, sapendo che il proprio cane è in mani esperte.

Dove lasciare il cane quando si viaggia? Aeroporto di Fiumicino

Una delle domande più comuni tra i viaggiatori è: “Dove posso lasciare il mio cane quando parto?”. Il Dog Relais dell’aeroporto di Fiumicino nasce proprio per rispondere a questa esigenza con una struttura professionale, facilmente raggiungibile e integrata nei flussi aeroportuali.

Che si tratti di un viaggio breve o prolungato, l’hotel per cani Dog Relais è la soluzione perfetta per chi desidera il massimo per il proprio animale.

Come raggiungere l’hotel per cani Dog Relais a Fiumicino

Il Dog Relais si trova in zona parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino, accessibile in pochi minuti dall’autostrada A91 Roma-Fiumicino. Un comodo servizio navetta gratuito collega la struttura ai terminal, alla stazione ferroviaria e agli altri punti nevralgici dell’aeroporto, rendendola ideale anche per chi arriva con mezzi pubblici o lascia l’auto in parcheggio.

Prenotazioni e contatti all’aeroporto di Fiumicino

L’hotel per cani Dog Relais all’aeroporto di Fiumicino è già operativo. Le prenotazioni possono essere effettuate online o tramite i canali ufficiali di Fly Le Dog. È possibile scegliere tra formule di soggiorno, asilo e servizi personalizzati. Per ogni esigenza di viaggio, ora anche i cani hanno un luogo sicuro, curato e pensato per loro.

