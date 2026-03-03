AEREO

Emirates e flydubai comunicano la ripresa limitata dei voli

Il 2 marzo 2026 l’Aeroporto Dubai è tornato operativo. I voli, però, sono ancora limitati. La decisione arriva dopo la chiusura parziale dello spazio aereo disposta nelle ore precedenti.

Al momento operano solo alcuni voli nei due aeroporti di Dubai. Tutti gli altri sono sospesi fino a nuovo avviso.

Aeroporto Dubai: comunicazione ufficiale ai passeggeri

Il 2 marzo alle ore 18:04 Dubai Airports ha diffuso un aggiornamento ufficiale. Un portavoce ha confermato che sono riprese operazioni limitate.

Dubai Airports avverte che, in questa fase, è necessario presentarsi in aeroporto solo dopo aver ricevuto dalla propria compagnia aerea la conferma dell’orario di partenza. I voli possono infatti subire variazioni o cancellazioni anche con poco preavviso.

Gli orari restano soggetti a modifiche. Per questo è importante controllare lo stato del volo sul sito o sull’app della compagnia aerea e attendere ulteriori comunicazioni prima di presentarsi in aeroporto.

Dubai Airports precisa che la situazione è seguita costantemente, in coordinamento con le autorità competenti. La priorità resta la sicurezza operativa, insieme alla tutela dei passeggeri e del personale.

Aeroporto Dubai: voli Emirates operativi in numero limitato

Per i voli da e per l’Aeroporto Dubai, Emirates ha comunicato che dalla sera del 2 marzo opererà solo un numero limitato di collegamenti.

La priorità viene data ai passeggeri con prenotazioni già confermate e a chi è stato riprotetto su questi voli. I clienti interessati saranno contattati direttamente dalla compagnia. Tutti gli altri voli restano sospesi fino a nuovo avviso.

Emirates chiede di controllare lo stato del volo sul sito ufficiale. Verificare spesso eventuali aggiornamenti ricevuti.

Chi deve viaggiare può cambiare il volo entro il 20 marzo oppure chiedere il rimborso.

Restano temporaneamente chiusi tutti i punti di check-in in città a Dubai.

Aeroporto Dubai: voli flydubai autorizzati il 2 marzo

Anche Flydubai ha comunicato che opererà un numero limitato di voli nella serata del 2 marzo (ultimo aggiornamento ore 18:16, Dubai GMT+4).

Voli in partenza da DXB:

FZ 8489 DXB – VKO

FZ 8205 DXB – KZN

FZ 8263 DXB – SVX

FZ 8081 DXB – OVB

Voli in arrivo a DXB:

FZ 662A HGA – DXB

FZ 307A ISB – DXB

FZ 326A MUX – DXB

FZ 376A ISB – DXB

FZ 316A SKT – DXB

Flydubai ha sottolineato che la situazione resta dinamica e che i voli possono subire modifiche. I clienti con voli nelle successive 72 ore possono riprenotare gratuitamente su un volo alternativo verso la stessa destinazione entro 20 giorni dalla data originaria o richiedere un rimborso.

Dubai: situazione voli in continuo aggiornamento

La situazione all’Aeroporto Dubai resta in evoluzione. La ripresa dei voli avviene in modo progressivo e controllato, con un numero limitato di collegamenti autorizzati.

Nuovi aggiornamenti sui voli saranno comunicati appena disponibili. Fino ad allora è fondamentale controllare lo stato del proprio volo con la compagnia aerea e presentarsi in aeroporto solo in presenza di una conferma ufficiale.

