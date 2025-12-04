AEREO

L’aeroporto di Venezia, gestito dal Gruppo SAVE, avanza verso la certificazione GDP per sviluppare la movimentazione del prodotto farmaceutico con infrastrutture dedicate.

Questo passaggio qualifica la gestione dei prodotti sensibili e rafforza la competitività logistica dello scalo nel settore farmaceutico.

Certificazione GDP per il prodotto farmaceutico

La certificazione GDP per la movimentazione del prodotto farmaceutico all’aeroporto di Venezia, rappresenta un traguardo strategico per Venezia Logistica Europa, società partecipata da BCUBE e Gruppo SAVE.

Il percorso, avviato con la consulenza di PharmacomItalia, ha definito flussi operativi, formazione del personale e infrastrutture a temperatura controllata, elementi chiave per garantire la conformità agli standard europei.

Durante INNPharma2025, la Conferenza Annuale di PharmacomItalia, Mauro Grisafi, Amministratore Delegato di BCUBE Air Cargo e di Venezia Logistica Europa, e Francesco Folonari, Direttore Cargo del Gruppo SAVE, hanno confermato che la certificazione è attesa nelle prossime settimane.

Aeroporto di Venezia cargo per il prodotto farmaceutico

L’introduzione della certificazione GDP per la movimentazione del prodotto farmaceutico consente allo scalo di potenziare i processi destinati ai prodotti sensibili.

Pertanto, l’aeroporto di Venezia, gestito dal Gruppo SAVE, rafforza il ruolo nella logistica farmaceutica, valorizzando relazioni consolidate con compagnie aeree e ampliando la connettività con territori strategici come Austria, Croazia e Slovenia.

Questo sviluppo permette alle aziende del settore di beneficiare di un sistema aeroportuale conforme alla Good Distribution Practice e orientato alla qualità operativa.

Un pharma center dedicato all’aeroporto di Venezia

L’ottenimento della certificazione GDP per la movimentazione del prodotto farmaceutico rappresenta il primo passo per la realizzazione di un pharma center all’aeroporto di Venezia. Il nuovo pharma center sarà dedicato e modellato sulle esperienze dei principali scali europei.

Inoltre, il progetto consente di costruire una piattaforma focalizzata sulla continuità operativa e sulla gestione controllata dei prodotti sensibili.

Grazie alla collaborazione tra Gruppo SAVE, BCUBE e Venezia Logistica Europa, l’aeroporto di Venezia prosegue nel percorso di crescita di una logistica farmaceutica specializzata. Questa evoluzione mantiene la piena conformità agli standard internazionali.