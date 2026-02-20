AEREO

Sono previsti 19 nuovi voli alla settimana e tariffe da 39,99 euro

Dal 22 maggio 2026 dall’Aeroporto di Salerno si volerà verso Milano Malpensa, Genova, Torino e Trieste. L’accordo tra Aeroitalia e GESAC porta nello scalo salernitano 19 voli alla settimana e un aereo basato in modo stabile.

Gli aerei utilizzati saranno Embraer 190 da 100 posti. I prezzi partiranno da 39,99 euro. L’obiettivo è rafforzare in modo concreto l’offerta dell’Aeroporto di Salerno, rendendo più semplici gli spostamenti tra la Campania e il Nord Italia e intercettando anche la domanda turistica diretta verso Costiera Amalfitana e Cilento.

Voli dall’Aeroporto di Salerno

Il collegamento con l’Aeroporto di Milano Malpensa sarà quello con maggiore frequenza.

Salerno – Milano Malpensa

partenza dall’Aeroporto di Salerno dal lunedì al venerdì alle ore 07:10 e 18:00

ritorno da Milano Malpensa dal lunedì al venerdì alle ore 09:30 e 20:20

sabato partenza da Salerno alle ore 07:10 e ritorno da Milano Malpensa alle ore 09:30

domenica partenza da Salerno alle ore 18:00 e ritorno da Milano Malpensa alle ore 20:20

Voli Salerno – Genova

partenza da Salerno giovedì e domenica alle ore 13:10

ritorno da Genova giovedì e domenica alle ore 15:30

Salerno – Trieste

partenza da Salerno martedì e sabato alle ore 13:10

ritorno da Trieste martedì e sabato alle ore 15:30

Da Salerno a Torino

partenza da Salerno lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 12:50

ritorno da Torino lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 15:20

Con questo programma l’Aeroporto di Salerno amplia in modo strutturato la propria offerta nazionale.

Le dichiarazioni

Per l’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, la Campania rappresenta un territorio con margini di crescita importanti, sia sul fronte business sia su quello turistico. La compagnia punta a rafforzare i voli da e per la regione e guarda anche a un possibile ampliamento futuro con destinazioni internazionali leisure.

Dal lato gestionale, GESAC – guidata da Roberto Barbieri – collega l’aumento dei voli dell’Aeroporto di Salerno a un piano più ampio. Oltre al rafforzamento dell’operatività, si lavora sulle infrastrutture di accesso e su una strategia di promozione condivisa con le istituzioni locali, in particolare la Camera di Commercio di Salerno.

Resta aperto anche il confronto sull’abolizione dell’addizionale comunale, misura già adottata in altri aeroporti italiani con traffico inferiore al milione di passeggeri l’anno e considerata uno strumento per migliorare competitività e attrattività.

Aeroporto di Salerno, prospettive per il 2026

Con 19 voli settimanali e un aereo basato, l’Aeroporto di Salerno aumenta la propria capacità operativa. L’intervento punta a dare continuità ai collegamenti nazionali e a rafforzare il ruolo dello scalo nel sistema aeroportuale della Campania.

