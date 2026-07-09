AEREO

Spazi moderni e più servizi per i passeggeri

L’aeroporto di Salerno si prepara a inaugurare il nuovo Terminal Ovest. L’apertura ufficiale è prevista per il 14 luglio 2026 e rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita dello scalo Salerno-Costa d’Amalfi-Cilento.

La nuova struttura rientra nel piano di investimenti promosso da Gesac e nasce con l’obiettivo di rendere più efficiente l’organizzazione delle attività aeroportuali. Non si tratta del terminal passeggeri definitivo, ma di un intervento strategico che accompagna la fase di sviluppo dello scalo.

Nuovo Terminal Ovest all’aeroporto di Salerno

Il Terminal Ovest dell’aeroporto di Salerno sarà utilizzato inizialmente per diverse funzioni operative. In seguito, la struttura sarà destinata soprattutto all’aviazione generale, con particolare attenzione ai voli privati e alla business aviation.

L’attuale terminal continuerà invece a gestire il traffico commerciale. I passeggeri dei voli di linea, quindi, continueranno a fare riferimento all’edificio oggi in uso, senza modifiche immediate all’operatività ordinaria dello scalo.

Cosa cambia per passeggeri e voli commerciali

Con l’apertura del Terminal Ovest, l’aeroporto di Salerno potrà contare su spazi aggiuntivi e su una migliore distribuzione delle attività interne. La scelta consente di sostenere la crescita dello scalo senza interrompere i collegamenti già attivi.

Per i passeggeri dei voli commerciali, almeno nella prima fase, non sono previsti cambiamenti sostanziali. Il nuovo terminal avrà infatti una funzione di supporto e sarà poi orientato a servizi diversi dal traffico di linea.

Un passo verso il futuro dello scalo salernitano

L’inaugurazione del 14 luglio è solo una tappa di un progetto più ampio. Nei prossimi anni è prevista la realizzazione del nuovo terminal passeggeri principale, pensato per aumentare la capacità dello scalo e sostituire l’attuale struttura.

Il potenziamento dell’aeroporto di Salerno è considerato strategico per il turismo, per la mobilità della Campania meridionale e per i collegamenti con Costiera Amalfitana, Cilento e provincia di Salerno.

Con il Terminal Ovest, lo scalo compie un nuovo passo verso un modello più moderno, organizzato e capace di rispondere alla crescita della domanda.

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