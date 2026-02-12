AEREO

L’Aeroporto di Salerno ha un ruolo strategico per lo sviluppo della Campania. Sono emerse delle criticità degli ultimi mesi.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pensa sia necessario avviare un percorso di rilancio dello scalo. È quanto emerso da una riunione convocata al ministero dai sottosegretari Tullio Ferrante e Antonio Iannone con Enac, Gesac e le direzioni competenti.

Nel corso dell’incontro è stata evidente la contrazione dei volumi di traffico rispetto alla fase iniziale. Da questo la necessità di continuare a sostenere la crescita dell’Aeroporto di Salerno all’interno del sistema aeroportuale campano.

Accessibilità e collegamenti tra le criticità dell’Aeroporto di Salerno

Tra i principali problemi segnalati c’è la limitata accessibilità dell’Aeroporto di Salerno, attribuita alla mancanza di un’adeguata programmazione degli interventi infrastrutturali. Per questo è stato indicato come necessario un cambio di passo.

Tra le ipotesi emerse nel confronto c’è il rafforzamento del collegamento tramite bus shuttle tra la stazione ferroviaria e l’aeroporto. Questa misura è vista come un primo intervento per migliorare l’accesso allo scalo. Allo stesso tempo il ministero sta lavorando alla realizzazione della metropolitana, ritenuta un’infrastruttura importante per garantire che l’aeroporto sia al servizio dell’intera provincia.

È stata inoltre sottolineata la necessità di una gestione più efficiente del trasporto pubblico locale, in particolare verso l’area cilentana.

Tasse di imbarco e competitività dell’Aeroporto di Salerno

Durante la riunione è stato portato all’attenzione anche il tema dell’azzeramento dell’addizionale comunale, con il coinvolgimento della Regione Campania. L’azzeramento servirebbe a ridurre le tasse di imbarco e rendere l’Aeroporto di Salerno più competitivo.

Tra gli elementi discussi anche gli interventi in corso di adeguamento del terminal di aviazione generale, con l’obiettivo di incentivare i voli privati. L’ultimazione dei lavori è prevista entro l’estate.

Promozione del territorio e sviluppo dello scalo

Tra i punti indicati come necessari per la crescita dell’Aeroporto di Salerno anche un programma di interventi per migliorare il sistema ricettivo. Serve anche un piano di promozione dell’aeroporto e del territorio per il turismo internazionale.

Servirà la collaborazione delle istituzioni per rafforzare il ruolo dell’Aeroporto di Salerno. È prevista una nuova riunione anche con la Regione Campania, per trovare le soluzioni operative da adottare.

