AEREO

L’Aeroporto di Roma Fiumicino ospita una nuova area interattiva dedicata all’esplorazione dello spazio. L’iniziativa nasce in occasione della nomina di Roma a Capitale Europea dello Spazio. A realizzare il progetto è stata Aeroporti di Roma (ADR), insieme all’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Presente l’astronauta Luca Parmitano. I passeggeri in partenza e in transito potrenno conoscere le tecnologie e le attività di ricerca del settore aerospaziale.

Aeroporto di Roma Fiumicino, la nuova area interattiva al Terminal 1

L’allestimento si trova nella galleria commerciale del Molo A, all’interno dell’area imbarchi del Terminal 1 Partenze, e sarà visitabile fino al 27 febbraio 2027.

Il percorso comprende tre installazioni. La prima è dotata di uno schermo touchscreen. Permette di osservare immagini satellitari di diverse regioni del pianeta. Di confrontarle nel tempo, documentando le trasformazioni ambientali e infrastrutturali.

La seconda postazione è dedicata alla conoscenza dei satelliti attraverso modelli tridimensionali, animazioni e contenuti multimediali.

Completa il percorso GAIA, un’astronauta virtuale riprodotta attraverso una proiezione olografica all’interno di un Metabox. Grazie all’intelligenza artificiale, i passeggeri potranno dialogare con GAIA. Approfondire temi legati allo spazio e alle missioni degli astronauti.

Per tutta la durata dell’iniziativa, personale specializzato sarà presente quotidianamente per assistere i visitatori.

Aviazione civile e ricerca aerospaziale

All’evento sono intervenuti:

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys;

Mario Cospito, ambasciatore e commissario dell’ASI;

Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA;

Raffaello Biselli, assessore al Commercio e alle Attività produttive del Comune di Fiumicino.

Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma. Ha parlato del rapporto tra aviazione civile ed esplorazione aerospaziale. Due settori in cui l’Italia vanta competenze riconosciute a livello internazionale. Con questa iniziativa ADR intende farle conoscere ai passeggeri del Leonardo da Vinci.

Aeroporto di Roma Fiumicino, la collaborazione tra ADR, ESA e ASI

Mario Cospito, commissario dell’ASI, ha spiegato le ragioni del progetto. L’obiettivo è diffondere la cultura spaziale. I passeggeri potranno scoprire quanto le tecnologie sviluppate per lo spazio siano utili anche sulla Terra.

Simonetta Cheli, direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell’ESA. Ha ricordato il contributo dell’Italia, tra i Paesi fondatori dell’Agenzia. Ha poi citato il centro ESRIN di Frascati. Dove l’ESA propone già al pubblico esperienze interattive per conoscere meglio il nostro pianeta.