Ecco i dettagli del nuovo T3 potenziato per i passeggeri dei voli aerei

Il nuovo Terminal 3 dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Roma Fiumicino è stato ufficialmente inaugurato oggi, 13 maggio 2025, alla presenza del vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

L’ Aeroporto di Roma Fiumicino potenzia con il Terminal 3 capacità e servizi per i passeggeri dei voli aerei: più tecnologia e più efficienza. Un giorno strategico per l’Aeroporto di Fiumicino, pronto ad affrontare la stagione estiva con una marcia in più.

Aeroporto di Roma Fiumicino Terminal 3

Il Terminal 3 è completamente rinnovato, con un intervento su un’area di ben 41.000 metri quadrati, distribuiti su tre livelli.

Il progetto del nuovo Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino aveva come obiettivo di migliorare l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri dei voli aerei, garantendo il rispetto dei più alti standard di sicurezza e innovazione tecnologica.

Tra gli interventi realizzati, nel nuovo Terminal 3 dell’Aeroporto di Fiumicino, troviamo nuovi impianti, flussi passeggeri ottimizzati e spazi più ampi e moderni per l’accoglienza.

Con l’ampliamento, la capacità del Terminal 3 è aumentata del 30%, consentendo allo scalo di sostenere l’incremento di traffico previsto per l’estate 2025.

Aeroporto di Roma Fiumicino, primato europeo

Il rinnovato Terminal 3 completa l’Aeroporto di Roma, già premiato a livello internazionale.

ACI World, infatti, ha assegnato per l’ottavo anno consecutivo all’Aeroporto di Fiumicino il titolo di miglior hub europeo per la qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

Un riconoscimento che conferma la centralità dello scalo romano nel panorama aeroportuale globale.

Salvini: “Fiumicino destinato a crescere.”

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, Matteo Salvini ha compiuto un sopralluogo approfondito del nuovo T3, accompagnato dai vertici istituzionali del settore e del territorio.

Il Ministro ha voluto anche ringraziare le migliaia di lavoratrici e lavoratori che hanno reso possibile il completamento dell’opera, sottolineando come l’ampliamento dell’Aeroporto di Roma Fiumicino “Leonardo da Vinci” sia una priorità strategica per l’Italia intera.

Con il potenziamento del Terminal 3, l’Aeroporto di Fiumicino consolida la sua posizione di leadership nel trasporto aereo, rafforzando la propria capacità di accoglienza e la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori. Un progetto che guarda al futuro con concretezza, efficienza e visione internazionale.

