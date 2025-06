AEREO

L’aeroporto di Roma Fiumicino è stato eletto miglior aeroporto d’Europa per la settima volta dal 2018. Categoria degli scali con oltre 40 milioni di passeggeri.

Il riconoscimento dell’aeroporto di Roma Fiumicino quale miglior aeroporto d’Europa è stato conferito ad Atene da ACI Europe (Airport Council International), durante la sua 35ª Assemblea Generale. Si tratta di uno dei premi più prestigiosi nel settore aeroportuale a livello europeo.

Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa

Ogni anno ACI premia gli aeroporti che si sono distinti per eccellenza del personale, trasformazione digitale, innovazione tecnologica, ecosostenibilità delle infrastrutture.

La valutazione dell’aeroporto di Roma Fiumicino quale miglior aeroporto d’Europa è stata effettuata da una giuria indipendente. Composta da otto rappresentanti istituzionali del settore dell’aviazione europea, tra cui Commissione Europea, EUROCONTROL, ITF, ECAC, SESAR JU e altri.

Perché ha vinto l’aeroporto di Roma Fiumicino nel 2025

Le motivazioni ufficiali della giuria sottolineano come l’aeroporto di Roma Fiumicino, gestito da ADR – Aeroporti di Roma (gruppo Mundys), si sia distinto per:

la continua ricerca dell’eccellenza operativa,

l’impegno nella transizione green, testimoniato dall’inaugurazione a gennaio del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in uno scalo europeo,

in uno scalo europeo, una gestione aeroportuale fondata sull’analisi dati,

il consolidamento delle relazioni istituzionali con stakeholder nazionali ed europei.

Il riconoscimento ACI Europe si aggiunge al primato già ottenuto lo scorso marzo da ACI World. Ha assegnato all’Aeroporto di Roma Fiumicino il titolo di miglior scalo per qualità dei servizi secondo i passeggeri, nell’ambito del programma internazionale “Airport Service Quality”, che coinvolge oltre 350 aeroporti in tutto il mondo.

Aeroporto di Roma Fiumicino migliore per traffico e leadership globale

L’Aeroporto di Roma Fiumicino ha registrato nei primi cinque mesi del 2025 un aumento del traffico passeggeri del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Inoltre, lo scalo è salito all’8° posto nella classifica mondiale di Skytrax, rafforzando il suo posizionamento tra i migliori hub aeroportuali a livello globale.

Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone: “Pronti con un piano di sviluppo da 9 miliardi di euro”

“Con la vittoria di quest’anno, consolidiamo un primato europeo che per noi significa continuare a mantenere quei livelli di eccellenza che ci posizionano ormai anche a livello mondiale” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone. “È doveroso ringraziare in primo luogo le nostre persone: una squadra quasi raddoppiata negli ultimi dodici anni che, con la sua capacità e dedizione, è la vera artefice di questa vittoria. Un ringraziamento sentito va anche ad Enac, ad Enav, alla Polaria e a tutte le Forze dell’Ordine che collaborano nella gestione della sicurezza aeroportuale, all’intera comunità che opera nello scalo e ai nostri passeggeri”.

“Registriamo una forte crescita del traffico verso il nostro Paese che rende il futuro promettente”, prosegue Troncone,

“ma che, allo stesso tempo, evidenzia sfide crescenti per il mantenimento dei livelli di capacità e qualità necessari per cogliere in pieno e tempestivamente l’opportunità. Per questo, siamo pronti a far partire il nuovo Piano di sviluppo aeroportuale da 9 miliardi di euro, un grande stimolo per la competitività e la crescita economica del nostro Paese, per continuare a interpretare un ruolo da protagonisti nel settore a livello europeo e mondiale.”

Sindaco di Roma Roberto Gualtieri: “Fiumicino infrastruttura strategica per il Paese”

“L’Aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ – commenta il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri – si conferma come una grande eccellenza, premiato ancora una volta come il migliore scalo d’Europa e sempre più in grado di garantire affidabilità e qualità dei servizi a decine di milioni di viaggiatori. Ringrazio il management di Adr e tutti i suoi dipendenti per l’impegno costante e per i risultati straordinari che ogni anno garantiscono il primato a questa infrastruttura strategica per il Paese.

Se in questi ultimi anni Roma è tornata prepotentemente nel gotha delle grandi capitali mondiali, lo deve anche al suo eccellente aeroporto”.

Alessandro Onorato assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda: “Un orgoglio per Roma e l’Italia intera”

“La conferma dell’aeroporto ‘Leonardo da Vinci’ di Roma Fiumicino come migliore d’Europa. Dichiara l’assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato . E’ un grande orgoglio per la nostra città e per tutto il Paese. Complimenti al management e al personale per aver ottenuto il massimo riconoscimento, per la settima volta dal 2018 e con il voto di una giuria di 8 esperti internazionali, nella categoria degli scali oltre i 40 milioni di passeggeri. A far la differenza per i giudici è stata l’eccellenza del personale, la trasformazione digitale, l’innovazione tecnologica e l’ecosostenibilità delle infrastrutture aeroportuali. Siamo felici che i milioni di turisti di Roma, che quest’anno supererà il record di 51,4 milioni di presenze del 2024, vengano accolti in un hub di assoluta qualità: è un grande biglietto da visita che migliora l’immagine della nostra città e influenza in positivo l’esperienza dei visitatori”.

Ministra del Turismo Daniela Santanchè: “Fiumicino è un biglietto da visita per l’Italia”

“Roma Fiumicino è di nuovo miglior aeroporto in Europa per la settima volta negli ultimi otto anni. Il premio di ACI Europe certifica che l’Aeroporto Leonardo Da Vinci è migliore hub a livello europeo. Un riconoscimento che conferma l’eccellenza della nostra Nazione e premia l’impegno per qualità, efficienza e servizi. Roma Fiumicino, miglior aeroporto d’Europa, è un vero biglietto da visita per i turisti e un punto di forza per il sistema Italia”. Ha dichiarato la Ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Marina Lalli Presidente di Federturismo Confindustria: “Un’eccellenza che valorizza il turismo italiano”

“Questo ennesimo premio – dichiara la Presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli – è la conferma della qualità, dell’efficienza e della visione strategica con cui Aeroporti di Roma gestisce uno snodo fondamentale per la mobilità nazionale e internazionale. Un’eccellenza italiana che contribuisce in modo decisivo alla competitività del nostro sistema turistico e all’immagine dell’Italia nel mondo. A nome di tutta Federturismo, rivolgo le più sentite congratulazioni all’Amministratore delegato Marco Troncone e a tutta la squadra di ADR per il lavoro straordinario svolto”.

Continua a leggere: ITA Airways: i primi voli con spedizioni Lufthansa Cargo a Roma, nuovo hub del trasporto aereo merci