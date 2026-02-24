AEREO

L’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa per il nono anno consecutivo. Il principale hub italiano conquista ancora una volta il vertice della classifica UE agli ASQ Awards 2025, confermandosi punto di riferimento per qualità dei servizi, efficienza operativa e customer experience.

Il riconoscimento è stato assegnato da Airports Council International (ACI World), attraverso l’indagine internazionale Airport Service Quality (ASQ), il più autorevole sistema di misurazione della soddisfazione dei passeggeri a livello globale.

Aeroporto di Roma Fiumicino primo agli ASQ Awards 2025

L’Aeroporto Leonardo da Vinci, conosciuto come Aeroporto di Roma Fiumicino, ha ottenuto nel 2025 un punteggio record di 4,64 su 5, il più alto tra i grandi hub europei con oltre 40 milioni di passeggeri.

L’indagine ASQ ha coinvolto oltre 700.000 viaggiatori in quasi 400 aeroporti nel mondo. I passeggeri hanno valutato più di 30 indicatori, tra cui:

Rapidità dei controlli di sicurezza

Efficienza dei servizi di check-in

Pulizia degli ambienti

Cortesia del personale

Comfort delle aree di attesa

Grazie a questi risultati, l’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa si conferma leader tra 124 scali europei analizzati.

Tutti i premi conquistati da Fiumicino

Oltre al titolo di miglior aeroporto europeo, l’Aeroporto di Roma Fiumicino ha ottenuto importanti riconoscimenti nelle categorie principali:

Best Airport in Europe

Most Dedicated Staff

Easiest Airport Journey

Most Enjoyable Airport

Cleanest Airport in Europe

Questi premi dimostrano come l’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa non eccella solo nelle infrastrutture, ma anche nell’organizzazione del viaggio e nell’attenzione verso il passeggero.

Premiato anche l’Aeroporto di Ciampino

Accanto a Fiumicino, è stato premiato anche l’Aeroporto Giovan Battista Pastine, che si è distinto nella categoria degli scali tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri.

Il sistema aeroportuale romano, gestito da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, consolida così la propria leadership a livello europeo.

Per il terzo anno consecutivo, Ciampino ha ricevuto il premio come miglior aeroporto nella sua categoria e il riconoscimento Most Dedicated Staff.

Oltre 55 milioni di passeggeri nel 2025

Il 2025 ha segnato un record storico per il traffico della Capitale. Tra Fiumicino e Ciampino sono stati superati i 55 milioni di passeggeri complessivi.

Questo dato rafforza ulteriormente il primato dell’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa e dimostra la crescente centralità dello scalo nei flussi internazionali.

La crescita costante del traffico rende necessario un rafforzamento infrastrutturale. Per questo motivo, è considerato strategico il Piano di sviluppo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino, fondamentale per sostenere la domanda futura.

Il Piano di sviluppo dell’Aeroporto di Roma Fiumicino

L’obiettivo del piano è chiaro: garantire che l’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa continui a mantenere standard elevati anche nei prossimi anni.

Il progetto punta su:

Innovazione tecnologica

Digitalizzazione dei processi

Sostenibilità ambientale

Aumento della capacità operativa

Miglioramento continuo dell’esperienza passeggeri

Con una visione di medio-lungo periodo, l’infrastruttura mira a rafforzare la connettività internazionale dell’Italia e a sostenere turismo ed economia nazionale.

Perché l’Aeroporto di Roma Fiumicino è il migliore in Europa

L’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa si distingue per una combinazione di fattori strategici:

Leadership consolidata da nove anni consecutivi

Punteggio ASQ record 4,64 su 5

Servizi efficienti e innovativi

Elevati standard di pulizia e sicurezza

Investimenti continui nelle infrastrutture

Inoltre, la qualità del personale e l’attenzione alla customer experience rappresentano elementi centrali del successo dello scalo romano.

Una leadership europea che diventa responsabilità

Con questo nuovo primato, l’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa rafforza il suo ruolo di hub strategico del Mediterraneo e porta d’ingresso privilegiata per i flussi globali.

Il riconoscimento agli ASQ Awards 2025 non rappresenta soltanto un traguardo simbolico. È la conferma di una strategia basata su investimenti, innovazione e qualità dei servizi.

Per il nono anno consecutivo, l’Aeroporto di Roma Fiumicino migliore in Europa dimostra che l’eccellenza italiana nel trasporto aereo non è un episodio isolato, ma un modello consolidato a livello internazionale.

Leggi anche: Aeroporto di Roma Fiumicino: arriva ADRYX, l’assistente virtuale per i passeggeri