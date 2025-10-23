AEREO

All’aeroporto di Roma Fiumicino debutta il nuovo Virtual Assistant di Aeroporti di Roma, sviluppato in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e Storm Reply, per offrire ai passeggeri informazioni in tempo reale e un supporto personalizzato durante tutto il viaggio.

Il progetto fa parte del percorso di trasformazione digitale di Aeroporti di Roma (ADR). L’aeroporto di Fiumicino è stato riconosciuto da ACI Europe come Migliore Aeroporto d’Europa per il settimo anno consecutivo. L’obiettivo è garantire ai viaggiatori un’esperienza sempre più fluida e connessa, dall’arrivo in aeroporto fino all’imbarco.

Supporto intelligente e personalizzato all’aeroporto di Roma Fiumicino

Il nuovo Assistente Virtuale è accessibile tramite Chatbot WhatsApp di ADR e sul sito ufficiale www.adr.it. Attraverso la mascotte digitale ADRYX, i passeggeri dell’aeroporto di Roma Fiumicino, possono ottenere in pochi istanti aggiornamenti sui voli, indicazioni sui servizi aeroportuali, e suggerimenti personalizzati su ristoranti, negozi e aree relax.

Grazie alla tecnologia Amazon Bedrock e a un’architettura multi-agente sviluppata con Storm Reply, il sistema è in grado di comprendere e gestire richieste complesse in più lingue, mantenendo elevati standard di sicurezza e privacy dei dati.

L’innovazione di ADR con AWS e Storm Reply

Emanuele Calà, Senior Vice President Transformation & Technology di ADR, ha sottolineato che il Virtual Assistant dell’aeroporto di Roma Fiumicino, segna “una tappa fondamentale nel nostro percorso di trasformazione digitale, consentendoci di offrire supporto personalizzato ai circa 50 milioni di viaggiatori che transitano ogni anno da Fiumicino”.

Secondo Filippo Rizzante, Chief Technology Officer di Reply, l’uso dell’intelligenza artificiale generativa consente di “gestire query complesse in tempo reale, migliorando l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri in un hub globale ad alto traffico come Fiumicino”.

Anche Julien Groues, VP AWS France and Europe South, ha evidenziato come “l’intelligenza artificiale generativa stia rivoluzionando il settore dei viaggi”, e che la collaborazione con ADR e Storm Reply rappresenta “un esempio concreto di come l’AI possa rendere più semplice e piacevole la navigazione in uno degli aeroporti più trafficati d’Europa”.

Le funzioni del nuovo Assistente Virtuale dell’aeroporto di Roma Fiumicino

Il Virtual Assistant dell’aeroporto di Roma Fiumicino permette di:

ricevere informazioni sui voli in tempo reale (partenze, arrivi, ritardi, cambi di gate);

in tempo reale (partenze, arrivi, ritardi, cambi di gate); verificare la disponibilità dei parcheggi e i collegamenti con bus, taxi o treni;

e i collegamenti con bus, taxi o treni; ottenere raccomandazioni personalizzate sui servizi dei terminal;

sui servizi dei terminal; accedere al tracciamento dei bagagli e all’assistenza per i voli in coincidenza;

e all’assistenza per i voli in coincidenza; interagire in più lingue, per rispondere alle esigenze dei passeggeri internazionali.

Questa innovazione consolida la posizione di Fiumicino come hub tecnologico di riferimento in Europa. L’aeroporto è capace di unire ospitalità italiana e intelligenza artificiale per migliorare concretamente l’esperienza dei viaggiatori.

