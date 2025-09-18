AEREO

Ha contribuito a promuovere Pantelleria come destinazione turistica di qualità

L’Aeroporto di Pantelleria sarà intitolato a Giorgio Armani. Il 17 settembre 2025, nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione dell’ENAC, è stato avviato l’iter formale che porterà a dedicare lo scalo al celebre stilista.

La proposta, sostenuta dal Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, riconosce il profondo legame che Armani intrattiene da anni con l’isola.

Aeroporto di Pantelleria intitolato a Giorgio Armani

La riunione del CdA ENAC, presieduta dal presidente Pierluigi Di Palma, si è svolta direttamente all’interno dell’Aeroporto di Pantelleria.

In apertura hanno preso la parola il Viceministro MIT Edoardo Rixi e il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Antonio Conserva, sottolineando il ruolo strategico dell’infrastruttura per la continuità territoriale e per lo sviluppo turistico e commerciale dell’isola.

Il presidente Di Palma ha evidenziato come l’intitolazione a Giorgio Armani si inserisca in un percorso di valorizzazione già avviato da ENAC, grazie alla gestione diretta della società Enac Servizi, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dello scalo come motore di crescita economica e punto di riferimento per i collegamenti con la Sicilia e il resto d’Italia.

Giorgio Armani e l’Aeroporto di Pantelleria: un legame consolidato

La scelta di intitolare l’Aeroporto di Pantelleria a Giorgio Armani nasce da un legame concreto.

Lo stilista possiede da anni una residenza sull’isola ed è considerato un ambasciatore della sua immagine nel mondo.

La sua presenza discreta e costante ha contribuito a promuovere Pantelleria come destinazione turistica di qualità, in armonia con la natura e con le tradizioni locali.

Il 16 settembre, Matteo Salvini aveva già confermato il proprio sostegno alla proposta del Comune di Pantelleria, sollecitando ENAC ad avviare le necessarie interlocuzioni con la famiglia Armani per consentire un rapido avanzamento dell’iter.

Aeroporto di Pantelleria: iter amministrativo Enac

Il Consiglio di Amministrazione ENAC ha deliberato l’avvio di una specifica istruttoria e del confronto con la famiglia dello stilista per definire ogni aspetto tecnico e amministrativo.

La procedura porterà, una volta conclusa, alla denominazione ufficiale dell’Aeroporto di Pantelleria come Aeroporto Giorgio Armani, rafforzando il posizionamento dello scalo come hub di riferimento nel Mediterraneo e punto di accesso privilegiato a un’isola di grande valore paesaggistico e culturale.

Durante la stessa riunione, ENAC ha annunciato che il presidente Di Palma interverrà all’Assemblea ICAO di Montréal dal 23 settembre per illustrare il progetto “PET Care on Board”, dedicato alla sicurezza del trasporto degli animali domestici in cabina.

