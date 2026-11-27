AEREO

L’aeroporto di Napoli riapre dopo un mese di lavori. Il primo volo partirà alle 6 per Catania. Investiti 30 milioni di euro per il rifacimento della pista.

L’Aeroporto di Napoli riapre martedì 1 dicembre 2026. Terminano così i trenta giorni di chiusura di Capodichino per i lavori di rifacimento della pista. Il primo volo commerciale è previsto alle 6 del mattino. Si tratta del collegamento easyJet EJU4107 diretto a Catania, secondo quanto riportato il 27 novembre da Teleborsa.

Gli aerei torneranno a Napoli già dalla sera di lunedì 30 novembre. GESAC, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, ha organizzato una cerimonia per la conclusione dei lavori.

Aeroporto di Napoli, il programma della riapertura

L’appuntamento è per le 17:30 di lunedì 30 novembre. Un’ora dopo saranno accese le nuove luci della pista. Dalle 19 sono previsti i primi atterraggi per il rientro degli aerei alla base.

Per la ripresa dei voli con passeggeri a bordo bisognerà invece attendere martedì mattina.

Lo scalo era stato chiuso il 1 novembre. La scelta di effettuare i lavori in questo periodo è legata al minor traffico aereo rispetto ai mesi estivi.

Capodichino, 30 milioni di euro per la nuova la pista

GESAC ha investito 30 milioni di euro nella manutenzione straordinaria della pista e dei raccordi.

Il cantiere ha interessato circa 250.000 metri quadrati. Per rispettare la scadenza sono state impegnate circa 500 persone. I lavori sono proseguiti anche di notte e nei fine settimana.

È stata rimossa la vecchia pavimentazione. Per il rifacimento della pista sono stati utilizzati bitumi speciali, scelti per garantire una maggiore resistenza nel tempo.

Aeroporto di Napoli, voli trasferiti a Salerno

Nel mese di novembre una parte del traffico aereo è stata trasferita all’aeroporto di Salerno. Lo scalo salernitano ha offerto collegamenti verso 15 destinazioni.

Per consentire ai passeggeri di raggiungere Salerno, GESAC e Busitalia Campania hanno organizzato un servizio straordinario di autobus da Napoli Piazza Garibaldi. Otto corse al giorno per ciascuna direzione, con un biglietto da 12 euro.

Chi ha in programma un viaggio a dicembre può consultare gli orari delle partenze e degli arrivi sul sito dell’aeroporto.

Sciopero aerei venerdì 4 dicembre

Attenzione anche a venerdì 4 dicembre. A tre giorni dalla riapertura è in programma uno sciopero generale di 24 ore che interessa anche il settore aereo. Eventuali variazioni dei voli saranno comunicate dalle compagnie.