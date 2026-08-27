Aeroporto di Napoli chiuso a novembre: elenco voli spostati a Salerno
Compagnie, destinazioni e frequenze aggiornate
Aeroporto di Napoli chiuso nel mese di novembre 2026. Sono previsti lavori di riqualificazione della pista. Durante il periodo interessato, diversi voli saranno trasferiti all’Aeroporto di Salerno.
Voli spostati da Napoli a Salerno: elenco
Iberia – Madrid: voli programmati tutti i giorni.
flydubai – Dubai: voli tutti i giorni dal 1° al 30 novembre 2026. Il trasferimento è stato comunicato ufficialmente dalla compagnia.
Fonte:
https://news.flydubai.com/flydubai-strengthens-operations-in-italy-with-increased-frequency-to-naples-and-milan
Eurowings – Düsseldorf: 3 voli a settimana nelle prime settimane di novembre. Nella parte finale del mese scendono a 2.
Eurowings – Stoccarda: 4 voli a settimana, il martedì, giovedì, sabato e domenica.
easyJet – Milano Malpensa: collegamento giornaliero, con alcune giornate nelle quali risultano programmati anche due voli.
Pagina ufficiale:
https://www.easyjet.com/it/voli-low-cost/costiera-amalfitana-salerno/milano-malpensa
Luxair – Lussemburgo: operativo previsto a novembre, con frequenza programmata variabile.
Neos – Sharm El Sheikh: un volo a settimana, la domenica.
Transavia – Amsterdam: 3 voli a settimana, il lunedì, venerdì e domenica.
Fonte ufficiale:
https://www.transavia.com/destinations/en-eu/italy/naples
Transavia France – Parigi Orly: collegamento giornaliero, con alcune giornate nelle quali sono previsti anche due voli. La compagnia ha comunicato una programmazione fino a 11 frequenze settimanali.
Fonte ufficiale:
https://corporate.transavia.com/fr-FR/actualites/transavia-france-nouvelle-liaison-entre-paris-orlyetkajaani-en-finlande/
Vueling – Barcellona: 4 voli a settimana.
Voli spostati a Salerno: attenzione ai codici NAP e QSR
Chi ha già prenotato un volo da o per Napoli a novembre deve controllare la prenotazione. È bene verificare anche le comunicazioni della compagnia aerea.
Il codice NAP identifica l’Aeroporto di Napoli, mentre QSR identifica l’Aeroporto di Salerno. Un volo inizialmente acquistato per Napoli potrebbe quindi essere stato trasferito a Salerno.
Per ITA Airways, invece, al momento non risulta confermato il trasferimento all’Aeroporto di Salerno del collegamento Napoli-Milano Linate.
Orari, frequenze e giornate operative possono ancora subire variazioni. Prima della partenza è quindi consigliabile verificare direttamente il proprio volo sul sito o sull’app della compagnia.
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