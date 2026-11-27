AEREO

L’Aeroporto di Milano Malpensa non dovrà ridurre il numero di passeggeri in partenza dal Terminal 1. Era prevista per l’estate 2027. L’ENAC ha sospeso il provvedimento che avrebbe abbassato il limite orario da 4.300 a 4.100 passeggeri.

La notizia arriva dal MIT che ha comunicato la decisione dell’Ente nazionale per l’aviazione civile. Secondo la nota del MIT, la sospensione è arrivata dopo l’intervento del ministro Matteo Salvini.

La questione sarà discussa lunedì 30 novembre a Roma, dove il Ministero ha convocato gli enti pubblici e gli operatori privati dello scalo.

Aeroporto di Milano Malpensa, cosa prevedeva il taglio

Duecento passeggeri in meno ogni ora: questa la differenza tra il limite attuale e quello che sarebbe entrato in vigore durante la stagione estiva 2027. La riduzione prevista era di circa il 4,7%.

Il dato riguarda le partenze dal Terminal 1, non l’intero aeroporto. Non si parla, inoltre, di un limite al numero di aerei che possono decollare. Il parametro riguarda i flussi di passeggeri e incide sulla possibilità di concentrare le partenze in determinate fasce orarie.

Non è dunque possibile tradurre quei 200 passeggeri in un numero preciso di collegamenti da aggiungere o sopprimere.

Per le compagnie aeree è un elemento da considerare nella definizione degli operativi estivi, quando la domanda di voli per le località di vacanza si aggiunge al traffico abituale dello scalo.

Code ai controlli, lunedì il confronto al MIT

Il problema delle attese in aeroporto resta aperto. Il Ministero ha indicato nella nota due obiettivi per la riunione del 30 novembre: ridurre le code ai controlli e tutelare i collegamenti internazionali.

Non sono state ancora annunciate misure alternative alla riduzione della capacità. Sarà il confronto con gli operatori aeroportuali a entrare nel merito delle possibili soluzioni.

Voli dall’Aeroporto di Milano Malpensa nell’estate 2027

Per chi ha già prenotato un volo dal Terminal 1, il comunicato ministeriale non contiene indicazioni su cancellazioni o variazioni degli orari di partenza. La decisione riguarda un parametro di capacità aeroportuale, non i biglietti già acquistati.

La distinzione tra sospensione e revoca del provvedimento è importante: l’ENAC non ha ritirato definitivamente la disposizione. Per sapere se il limite dei 4.300 passeggeri all’ora sarà mantenuto anche nei prossimi mesi bisognerà attendere le successive decisioni.