AEREO

Incendio all’aeroporto di Milano Malpensa, evacuato il Terminal 1. Attimi di paura mercoledì 20 agosto 2025, quando un uomo ha dato fuoco a un cestino e cosparso di liquido infiammabile i desk del check-in, colpendo i monitor con un martello.

La zona è stata evacuata per sicurezza, ma non ci sono stati feriti. Lo scalo è rimasto operativo e i voli non hanno subito ritardi significativi.

Incendio al Terminal 1 di Malpensa

L’allarme è scattato poco prima delle 11 nell’area partenze del Terminal 1 di Malpensa. L’uomo, apparso in evidente stato di alterazione, ha prima tentato di dare fuoco a un cestino e poi ha colpito ripetutamente i monitor dei check-in con un martello.

Il gesto ha scatenato panico tra i passeggeri, alcuni dei quali hanno collaborato con il personale Sea per bloccarlo fino all’arrivo della Polaria.

Evacuato il Terminal 1: intervento dei vigili del fuoco

Per motivi di sicurezza l’area è stata sgomberata e raggiunta rapidamente dai vigili del fuoco di Varese, che hanno utilizzato gli estintori per spegnere le fiamme.

La presenza di fumo ha reso necessaria l’evacuazione del Terminal 1, hanno spiegato i pompieri, sottolineando che l’aeroporto ha comunque proseguito la sua attività senza gravi disagi per il traffico aereo.

Nessun ferito, grande paura tra i passeggeri

Nonostante i momenti di tensione, non si registrano feriti tra viaggiatori e operatori. L’uomo, regolare in Italia, sarà denunciato per danneggiamento aggravato. La sua azione, ripresa da diversi presenti e diffusa sui social, ha mostrato la concitazione vissuta dentro lo scalo lombardo.

Aeroporto di Milano Malpensa: voli regolari dopo l’allarme

Dopo l’evacuazione temporanea, il Terminal 1 di Malpensa è stato messo in sicurezza e riaperto. I voli sono rimasti regolari e le operazioni di imbarco non hanno subito interruzioni.

Le autorità aeroportuali hanno confermato che le procedure di emergenza hanno funzionato in modo efficace, garantendo la sicurezza di tutti i passeggeri.

