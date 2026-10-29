AEREO

All’aeroporto di Catania la cenere dell’Etna complica il traffico aereo. Oggi, giovedì 29 ottobre 2026, è scattata l’allerta rossa per l’aviazione e sono entrate in vigore restrizioni agli atterraggi. Lo scalo di Fontanarossa resta aperto, ma per chi deve partire o arrivare in Sicilia la giornata richiede attenzione agli aggiornamenti.

Aeroporto di Catania, arrivi limitati fino alle 21

Il provvedimento riguarda il settore B1 dello spazio aereo sopra il vulcano, chiuso con effetto immediato. Fino alle 21 gli arrivi potranno essere al massimo dieci ogni ora. La misura è stata decisa dal Nucleo di Coordinamento Operativo e confermata dalla Sac, la società che gestisce l’aeroporto.

Non è quindi uno stop generale ai voli: partenze e atterraggi proseguono, compatibilmente con le limitazioni e con le valutazioni di sicurezza. Tuttavia, quando diminuisce il numero di aerei che possono arrivare, anche le rotazioni successive possono subire variazioni.

Etna, perché è scattata l’allerta rossa

A far scattare il codice VONA da arancione a rosso è stata un’emissione di cenere vulcanica, descritta come debole ma continua. Per gli aerei, anche particelle non particolarmente visibili possono rappresentare un pericolo: ecco perché le autorità intervengono sullo spazio aereo prima che si creino situazioni critiche.

Il rosso riguarda l’allerta aeronautica, non significa automaticamente evacuazioni sul territorio né chiusura dell’intero aeroporto.

Aeroporto di Catania, voli cancellati o in ritardo?

Nella comunicazione diffusa in mattinata, Sac non segnalava particolari criticità per i passeggeri. Un monitoraggio indipendente, aggiornato alle 15:20, riportava invece 25 voli in ritardo, senza cancellazioni o dirottamenti rilevati. Il dato non dimostra che ogni ritardo sia dovuto all’Etna e può cambiare rapidamente.

Le cancellazioni restano una possibilità in caso di nuove restrizioni, non un provvedimento generalizzato annunciato. Ogni collegamento va controllato singolarmente.

Cosa fare prima di raggiungere Fontanarossa

Chi ha un biglietto per oggi dovrebbe consultare il sito della compagnia, le notifiche ricevute e i tabelloni ufficiali di arrivi e partenze. In caso di modifica del volo, è la compagnia a fornire le indicazioni operative.

La situazione resta legata all’evoluzione dell’attività dell’Etna e alle decisioni delle autorità. Il consiglio utile è semplice: verificare lo stato del proprio volo prima di mettersi in viaggio, senza dare per scontato né un decollo regolare né una cancellazione.