All’Aeroporto di Catania è scattata l’allerta meteo e i voli in programma al Terminal C sono stati riprotetti al Terminal A, che gestirà l’intera operatività nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2026.

Aeroporto di Catania, allerta meteo e chiusura del Terminal C

La chiusura del Terminal C rientra nelle misure adottate durante l’allerta meteo all’Aeroporto di Catania.

I voli inizialmente previsti in quest’area, in arrivo e in partenza, saranno riprotetti al Terminal A. Al momento non sono previste cancellazioni.

Voli all’Aeroporto di Catania concentrati al Terminal A

Durante l’allerta meteo, all’Aeroporto di Catania tutte le operazioni dei voli saranno gestite dal Terminal A. Check-in, imbarchi e arrivi si svolgeranno quindi nella stessa area dello scalo. Nelle ore di punta non si escludono attese più lunghe.

Allerta meteo e indicazioni per chi vola da Catania

Nei giorni dell’allerta meteo, chi vola dall’Aeroporto di Catania è invitato a controllare lo stato dei voli e a presentarsi in aeroporto con anticipo. I voli restano operativi e sono riprotetti al Terminal A.

