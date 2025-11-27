AEREO

Nella nuova area sono state installate 14 linee di sicurezza dotate di tecnologie avanzate

Aeroporto di Bergamo, al nuovo terminal consentiti liquidi fino a 2 litri per contenitore nel bagaglio a mano grazie alle nuove tecnologie ai controlli.

Inaugurato il nuovo terminal partenze, completando l’ampliamento avviato il 15 marzo 2024 e realizzato con un investimento di 55 milioni di euro da parte di SACBO. Circa 41 milioni destinati alla componente infrastrutturale e 14 milioni all’acquisto di macchine radiogene di ultima generazione.

L’intervento rientra nel programma di opere del Gruppo, avviato nel 2020, per un valore complessivo di circa 300 milioni di euro.

Aeroporto di Bergamo nuovo terminal SACBO

All’inaugurazione, aperta dal presidente di SACBO Giovanni Sanga, hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, oltre al presidente di ENAC, Avv. Pierluigi Di Palma, e al presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo.

La nuova area partenze dell’Aeroporto di Bergamo, si estende su 7.500 mq al primo piano dell’aerostazione e introduce spazi, servizi e tecnologie progettati per sostenere la crescita del traffico.

Al piano terra è ampliata la sala check-in, con 30 nuove postazioni self check-in per un totale di 64. Raddoppio degli spazi dedicati al sistema BHS per lo smistamento bagagli.

Inoltre, l’area partenze extra-Schengen è aumentata di 840 mq, con l’aggiunta di 2 nuovi gate d’imbarco.

Consentiti liquidi fino a 2 litri per contenitore e dispositivi elettronici

Nella nuova area controlli dell’Aeroporto di Bergamo, sono installate 14 linee di sicurezza dotate di tecnologie avanzate che permettono di lasciare nel bagaglio a mano liquidi fino a 2 litri per contenitore e dispositivi elettronici, senza estrazione.

La prima linea è riservata a passeggeri a ridotta mobilità, famiglie con bambini piccoli e fast-track, mentre l’accesso è regolato da 9 gate automatici per la lettura della carta d’imbarco.

Tra le innovazioni introdotte all’Aeroporto di Bergamo, figura un sistema di rilevamento presenze basato sull’intelligenza artificiale, capace di monitorare in tempo reale i flussi di passeggeri.

Nella parte superiore del terminal trova spazio il nuovo duty-free, gestito da Avolta, che amplia l’offerta commerciale destinata ai viaggiatori.

