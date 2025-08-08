AEREO

Dal 1° novembre 2025 l’Aeroporto di Comiso rafforzerà la propria posizione nel sistema aeroportuale della Sicilia con nuovi voli in continuità verso Roma e Milano Linate, operati in esclusiva da Aeroitalia fino al 31 ottobre 2028.

Il progetto include lo sconto voli residenti Sicilia, una misura che renderà più accessibili i collegamenti aerei per i cittadini siciliani.

Aeroporto di Comiso: nuovi voli per la Sicilia

L’Aeroporto di Comiso diventa un punto di riferimento centrale per la mobilità del Sud-est della Sicilia. I nuovi voli in continuità garantiranno tratte regolari e a tariffe agevolate verso due dei principali aeroporti italiani.

Grazie allo sconto voli residenti Sicilia, i passeggeri con residenza nell’isola potranno usufruire di prezzi ridotti, favorendo spostamenti per lavoro, studio, salute e turismo.

Sconto voli residenti Sicilia

Lo sconto voli residenti Sicilia applicato ai collegamenti dell’Aeroporto di Comiso rappresenta un passo concreto per ridurre l’isolamento geografico dell’isola.

Questa agevolazione si applica esclusivamente ai voli in continuità, garantendo tariffe competitive e il pieno diritto alla mobilità per i siciliani. È un intervento strutturale che porta benefici non solo ai viaggiatori abituali, ma anche al settore turistico e commerciale.

Un investimento sul futuro dell’Aeroporto di Comiso

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha evidenziato come i nuovi voli e lo sconto voli residenti Sicilia confermino la strategicità dell’Aeroporto di Comiso all’interno del sistema di trasporto aereo della Sicilia.

L’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò ha sottolineato l’importanza della collaborazione con il governo nazionale e le istituzioni europee per il rilancio dello scalo.

Sviluppo economico e nuova area cargo

Oltre ai voli in continuità e allo sconto voli residenti Sicilia, la Regione ha annunciato la creazione di una nuova area cargo presso l’Aeroporto di Comiso.

Questa struttura sarà destinata a sostenere le produzioni orticole e florovivaistiche del territorio, potenziando il ruolo dello scalo come hub logistico e commerciale della Sicilia.

Sicilia più connessa e competitiva

Grazie all’introduzione dei voli in continuità e dello sconto voli residenti Sicilia, l’Aeroporto di Comiso contribuirà a rendere la Sicilia più connessa e competitiva, favorendo sia la mobilità interna che i flussi turistici e commerciali.

Questo progetto rafforza un sistema aeroportuale regionale sempre più moderno, integrato e al servizio dei cittadini.

