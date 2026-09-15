AEREO

L’aeroporto di Catania resta fermo fino alle 10 di oggi, martedì 15 settembre 2026. La causa è la cenere emessa dall’eruzione dall’Etna. I voli in arrivo e in partenza sono stati sospesi dopo il nuovo peggioramento delle condizioni legate all’attività del vulcano.

A confermare il prolungamento dello stop è stata la SAC, la società che gestisce lo scalo di Fontanarossa. La misura riguarda i settori C1 e B3 dello spazio aereo, che al momento restano chiusi.

Alla base della decisione non c’è soltanto la quantità di cenere presente in atmosfera. A pesare è anche la direzione dei venti in quota, che può spostare il materiale vulcanico verso le rotte utilizzate dagli aerei in avvicinamento o in partenza da Catania.

Aeroporto Catania, stop ai voli fino alle 10

La sospensione delle operazioni è stata quindi prorogata fino alle ore 10. Fino a quel momento non sono previste partenze o arrivi regolari nello scalo catanese.

La cenere vulcanica può creare problemi alla navigazione aerea. Le autorità aeroportuali intervengono con limitazioni temporanee. Le condizioni non garantiscono la piena sicurezza delle operazioni.

La situazione viene monitorata costantemente e potrà essere rivalutata sulla base dell’evoluzione dell’attività dell’Etna e dello spostamento della nube di cenere.

L’avviso per chi deve partire dall’aeroporto di Catania

SAC invita i passeggeri a controllare lo stato del proprio volo. La verifica va fatta prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto di Catania.

Il consiglio è di verificare direttamente con la compagnia aerea eventuali ritardi, cancellazioni o variazioni d’orario. Anche una possibile riapertura alle 10, infatti, non significa necessariamente un ritorno immediato alla normalità.

Lo stop della mattinata potrebbe avere ripercussioni sui collegamenti successivi, soprattutto nel caso di aerei e equipaggi rimasti fuori posizione.

Cosa succede dopo le 10

Tutto dipenderà dalle condizioni rilevate nelle prossime ore. Se la presenza di cenere dovesse diminuire e i venti diventassero più favorevoli, le operazioni potrebbero riprendere gradualmente.

In caso contrario, non si escludono ulteriori limitazioni. Per questo motivo chi ha un volo previsto oggi da o verso Catania dovrebbe continuare a seguire gli aggiornamenti della compagnia aerea e dello scalo.

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