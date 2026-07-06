AEREO

L’Aeroporto di Catania è chiuso per l’eruzione dell’Etna: voli cancellati e dirottati. Voli in arrivo sospesi, partenze bloccate e collegamenti cancellati o dirottati verso altri scali. Lo stop resta previsto fino alle 18:00 di lunedì 6 luglio, salvo nuovi aggiornamenti.

Aeroporto di Catania chiuso fino alle 18:00

La chiusura dell’Aeroporto di Catania è stata disposta dopo l’attività vulcanica registrata nella notte tra domenica 5 e lunedì 6 luglio. La cenere dell’Etna ha interessato l’area dello scalo, rendendo necessarie limitazioni al traffico aereo per motivi di sicurezza.

La cenere vulcanica può ridurre la visibilità, depositarsi sulle piste e creare rischi per gli aeromobili. Per questo motivo gli arrivi sono stati sospesi e le partenze bloccate fino alle 18:00 ora locale.

Voli cancellati e dirottati all’Aeroporto di Catania

La chiusura dell’Aeroporto di Catania ha causato cancellazioni, ritardi e dirottamenti. Diversi voli in partenza sono stati cancellati o rinviati, mentre alcuni collegamenti diretti a Catania sono stati dirottati verso altri aeroporti siciliani.

Tra gli scali alternativi possono rientrare Palermo, Trapani e Comiso, utilizzati quando l’Aeroporto non può garantire l’operatività ordinaria.

L’avviso ai passeggeri

I passeggeri sono invitati a non recarsi all’Aeroporto di Catania senza aver prima verificato lo stato del proprio volo con la compagnia aerea. La situazione può cambiare rapidamente in base all’evoluzione dell’eruzione, alla direzione dei venti e alle condizioni delle piste.

Chi deve partire o arrivare deve controllare cancellazioni, ritardi, cambi di orario o dirottamenti tramite i canali ufficiali della compagnia aerea o dell’aeroporto.

Cosa fare in caso di volo cancellato o dirottato

In caso di volo cancellato, è necessario contattare la compagnia aerea per conoscere le opzioni disponibili: riprotezione su un volo successivo, cambio aeroporto, nuova prenotazione o rimborso.

Se il volo è stato dirottato, bisogna attendere le indicazioni ufficiali del vettore sulla prosecuzione del viaggio o su eventuali trasferimenti.

Etna: situazione in aggiornamento

L’operatività dell’Aeroporto di Catania sarà rivalutata in base all’evoluzione dell’Etna e alla presenza di cenere nell’area dello scalo. Anche dopo la riapertura potrebbero continuare ritardi e cancellazioni per la riprogrammazione dei voli.

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