AEREO

Dal 25 agosto al 30 settembre 2025 l’Aeroporto di Bologna sarà interessato da una chiusura notturna della pista di volo che comporterà numerosi voli cancellati.

La sospensione dei voli è programmata ogni notte dal 25 agosto al 30 settembre 2025 dalle 23:55 alle 5:55 (ora locale, GMT+2) per consentire lavori straordinari di manutenzione sulle pavimentazioni della pista, sull’area di manovra e su alcuni raccordi.

Durante questa fascia oraria nessun volo aereo potrà decollare o atterrare all’Aeroporto di Bologna.

Tutti i voli programmati in quelle ore saranno cancellati oppure spostati su scali alternativi. Al di fuori degli orari di chiusura, invece, lo scalo bolognese resterà aperto e operativo, senza modifiche ai voli diurni.

Voli notturni cancellati all’Aeroporto di Bologna

I voli notturni cancellati all’aeroporto di Bologna, dal 25 agosto al 30 settembre 2025, sono una conseguenza diretta del piano di manutenzione delle infrastrutture aeroportuali.

L’Aeroporto Marconi ha deciso di intervenire sulle pavimentazioni della pista di volo e delle aree di manovra per garantire maggiore sicurezza ed efficienza.

La chiusura è stata programmata di notte per limitare l’impatto sui viaggiatori, dal momento che in quelle ore il numero di operazioni aeree è inferiore rispetto al giorno. Tuttavia, la conseguenza è inevitabile: tutti i voli in partenza o in arrivo a Bologna nella fascia oraria interessata saranno cancellati.

Voli cancellati all’aeroporto di Bologna

Saranno cancellati tutti i voli programmati tra le 23:55 e le 5:55, ogni notte dal 25 agosto al 30 settembre 2025. Le compagnie aeree, già informate dall’Aeroporto di Bologna, stanno provvedendo a riorganizzare i collegamenti. Alcuni voli saranno cancellati senza sostituzione, mentre altri verranno riprotetti su orari diversi o spostati su aeroporti vicini.

I viaggiatori che hanno prenotato voli in queste fasce orarie devono considerare che l’operativo subirà modifiche e che i voli cancellati saranno numerosi per tutta la durata dei lavori.

Aeroporto di Bologna operativo di giorno

Nonostante i voli cancellati di notte, l’Aeroporto di Bologna continuerà a funzionare regolarmente durante il giorno. Tutti i voli programmati al di fuori della fascia di chiusura notturna si svolgeranno normalmente.

Questo significa che chi parte o arriva a Bologna in orari diurni non sarà interessato dai voli cancellati, mentre chi ha prenotato nelle ore notturne dovrà attendersi modifiche e possibili disagi.

Cosa devono fare i passeggeri in caso di voli cancellati

I passeggeri interessati dai voli cancellati all’Aeroporto di Bologna devono rivolgersi direttamente alla propria compagnia aerea. Solo i vettori possono fornire informazioni aggiornate su cancellazioni, rimborsi e riprotezioni.

L’Aeroporto Marconi ha comunicato ufficialmente che le compagnie, già avvisate, gestiranno in autonomia i voli cancellati e le alternative per i viaggiatori.

Continua a leggere: Sciopero aerei 6 settembre 2025