Grave incidente questa mattina all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio: un uomo è morto risucchiato nel motore di un aereo in fase di partenza. Operazioni di volo sospese verso le ore 10:00, con voli cancellati, dirottati e ritardati per tutta la mattina.

Orio al Serio: uomo morto in pista, dinamica dell’incidente da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, l’uomo morto in pista avrebbe fatto irruzione sulla pista e si sarebbe diretto verso un Airbus A319 della compagnia Volotea, pronto al decollo dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio per le Asturie.

L’aereo stava effettuando il pushback, la manovra di arretramento dalla piazzola di sosta, quando l’uomo sarebbe stato risucchiato dal motore.

Non è ancora chiaro se si trattasse di un passeggero, un dipendente aeroportuale o una persona proveniente dall’esterno.

Le forze dell’ordine sono al lavoro all’aeroporto di Bergamo Orio al Serioper accertare la dinamica dell’incidente e l’identità della vittima.

Aeroporto Bergamo Orio al Serio chiuso: voli cancellati, in ritardo e dirottati

A seguito dell’incidente, SACBO, la società di gestione dell’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, ha comunicato l’interruzione di tutte le operazioni di volo a partire dalle 10:20.

Di legge nella nota ufficiale. “SACBO comunica che le operazioni di volo all’aeroporto di Milano Bergamo sono state sospese alle ore 10:20 am a causa di un inconveniente verificatosi sulla via di rullaggio, le cui cause sono in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.”

Diversi voli in arrivo sono dirottati verso gli aeroporti di Milano Malpensa, Verona e Bologna. Disagi ai passeggeri e un blocco temporaneo del traffico aereo nello scalo, tra i più trafficati d’Italia.

Voli cancellati o deviati oggi a Orio al Serio

A causa dell’incidente i voli cancellati o in ritardo all’aeroporto di Bergamo Orio al Serio sono numerosi, con conseguenze per tutta la mattina e probabilmente anche nel primo pomeriggio. Si registrano:

Cancellazioni per tratte nazionali e internazionali

Dirottamenti su aeroporti limitrofi (Malpensa, Verona, Bologna)

Ritardi a catena su partenze e arrivi

I passeggeri sono invitati a consultare i siti ufficiali delle compagnie aeree. Monitorare le informazioni in tempo reale sui tabelloni aeroportuali e sul sito dell’aeroporto.

