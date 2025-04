AEREO

Gli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, sono stati protagonisti di due giornate di straordinaria intensità nella gestione di voli aerei e passeggeri.

Tra il 25 e il 26 aprile 2025, oltre 300.000 persone sono transitate sui voli aerei negli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, in occasione dei funerali di Papa Francesco.

La gestione dei flussi eccezionali di voli aerei, passeggeri e delegazioni internazionali, per i funerali di Papa Francesco, è stata impeccabile. La macchina organizzativa degli Aeroporti di Roma ha operato al massimo livello di efficienza, ricevendo complimenti ufficiali da numerose rappresentanze estere.

Nonostante l’elevato traffico di voli aerei, legato anche alle festività di Pasqua e ai ponti primaverili, con decine di delegazioni atterrate e in partenza, per i funerali di Papa Francesco, nell’arco di poco più di 24 ore, gli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, supportati solo in alcuni casi dall’aeroporto militare di Pratica di Mare, sono riusciti a mantenere la regolarità delle operazioni.

Non sono stati cancellati voli e i ritardi si sono limitati a pochi momenti legati agli arrivi delle personalità più importanti. Un risultato straordinario, considerando il volume e la complessità delle operazioni gestite.

Funerali Papa Francesco: l’arrivo delle delegazioni all’Aeroporto di Fiumicino e Ciampino

In occasione dei funerali di Papa Francesco, sono atterrate sui voli aerei negli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, oltre 120 delegazioni provenienti da 94 Paesi.

Tra queste 21 Capi di Stato e membri di famiglie reali, 9 Primi Ministri, 8 Capi religiosi, 21 Ministri degli Esteri e 5 Cardinali, per un totale di oltre 500 delegati gestiti attraverso il Cerimoniale di Stato ENAC presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

Nel dettaglio, tra gli arrivi più significativi all’Aeroporto di Roma Fiumicino:

Donald Trump , Presidente degli Stati Uniti d’America

, Presidente degli Stati Uniti d’America Emmanuel Macron , Presidente della Repubblica Francese

, Presidente della Repubblica Francese Javier Milei , Presidente della Repubblica Argentina

, Presidente della Repubblica Argentina Luiz Inácio Lula da Silva , Presidente della Repubblica Federativa del Brasile

, Presidente della Repubblica Federativa del Brasile Re Felipe VI e la Regina Letizia, Sovrani di Spagna

All’Aeroporto di Ciampino, invece, sono giunti tra gli altri:

Viktor Orbán, Presidente ungherese.

Presidente ungherese. Principe William del Regno Unito e il Primo Ministro britannico Keir Starmer.

e il Primo Ministro britannico Presidenti di Irlanda , Angola , Austria , Togo , Lituania , Libano , Georgia , Croazia , Svizzera , Algeria , Cipro , Sierra Leone , Slovenia e Finlandia .

, , , , , , , , , , , , e . I Premier di Grecia e Svezia , insieme ai Sovrani.

e , insieme ai Sovrani. Le delegazioni di Emirati Arabi Uniti , Guinea Equatoriale , Azerbaijan , Zimbabwe , Polonia e Mozambico .

, , , , e . Delegazioni di Slovacchia, Serbia e Germania sbarcate nelle prime ore del mattino del 26 aprile.

Aeroporti di Roma: un modello di eccellenza organizzativa

Durante questi due giorni carichi di tensione e significato storico, per i funerali di Papa Francesco, gli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, hanno confermato il loro ruolo di snodo internazionale di prim’ordine per i voli aerei

Il coordinamento tra ADR – Aeroporti di Roma, ENAC e le forze dell’ordine è stato capillare, garantendo la sicurezza e la fluidità delle operazioni di volo e negli aeroporti.

Il supporto dell’aeroporto militare di Pratica di Mare, attivato in situazioni particolari, ha contribuito a mantenere il regolare svolgimento delle attività civili.

I funerali di Papa Francesco, evento di rilevanza mondiale, hanno rappresentato una prova senza precedenti che gli Aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino, hanno superato brillantemente, confermando la loro eccellenza organizzativa.

