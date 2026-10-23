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Il rapporto OAG Megahubs 2026 ridisegna la geografia dei grandi aeroporti internazionali. Istanbul conquista il primato mondiale davanti a Londra Heathrow e Amsterdam. L’Italia si fa largo grazie a Roma Fiumicino, che guadagna 13 posizioni nella classifica globale e conquista il decimo posto in Europa. Lo scalo romano entra anche tra i 25 principali hub low cost del mondo.

Roma Fiumicino è il decimo aeroporto più connesso d’Europa. Ventisettesimo al mondo. È questo il dato più significativo per l’Italia nel rapporto Megahubs 2026 di OAG.

La nuova classifica fotografa gli aeroporti che offrono le maggiori opportunità di coincidenza tra voli. Individua i grandi nodi attraverso i quali si sviluppano i collegamenti internazionali.

Non è una graduatoria per numero di passeggeri o delle destinazioni. Si basa sulla capacità degli scali di consentire ai viaggiatori di proseguire verso altre mete attraverso coincidenze programmate.

In questo scenario l’Europa continua a occupare una posizione di primo piano.

Istanbul è l’aeroporto più connesso al mondo

La novità principale del 2026 riguarda l’aeroporto di Istanbul. Conquista il primo posto mondiale scalzando Londra Heathrow, leader nel 2025.

Lo scalo turco, secondo OAG, offre collegamenti verso 337 destinazioni e beneficia dell’estesa rete di Turkish Airlines, che rappresenta l’80% dei voli operati nell’aeroporto.

Londra Heathrow scende al secondo posto, pur mantenendo un ruolo centrale nel sistema dei collegamenti intercontinentali. Il numero delle coincidenze potenziali è diminuito del 6% rispetto all’anno precedente. La causa sono le perturbazioni del traffico aereo verso il Medio Oriente.

Terza posizione mondiale per Amsterdam Schiphol, che conferma il proprio ruolo di grande piattaforma di collegamento europea, registrando una crescita sia della capacità sia delle destinazioni servite.

Francoforte si colloca al settimo posto mondiale, mentre Parigi Charles de Gaulle è nona. Entrambi continuano a rappresentare importanti nodi della rete aerea internazionale. Sono sostenuti rispettivamente da Lufthansa e Air France.

La classifica dei 10 aeroporti più connessi d’Europa

La graduatoria europea 2026 di OAG presenta una distribuzione che conferma il peso dei principali hub tradizionali, ma segnala anche l’avanzata di alcuni aeroporti dell’Europa meridionale.

1 – Istanbul (IST)

2 – Londra Heathrow (LHR)

3 – Amsterdam Schiphol (AMS)

4 – Francoforte (FRA)

5 – Parigi Charles de Gaulle (CDG)

6 – Madrid Barajas (MAD)

7 – Istanbul Sabiha Gökçen (SAW)

8 – Atene (ATH)

9 – Monaco di Baviera (MUC)

10 – Roma Fiumicino (FCO)

Roma Fiumicino accelera: 13 posizioni guadagnate in un anno

Per l’Italia, il protagonista della classifica è l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino.

Lo scalo di Roma passa dal 40° posto mondiale del 2025 al 27° del 2026. Guadagnando ben 13 posizioni. Un avanzamento significativo, che gli permette di entrare nella Top 10 europea, davanti a diversi grandi aeroporti internazionali esclusi dalle prime dieci posizioni regionali.

Il dato conferma il rafforzamento del posizionamento competitivo di Fiumicino nella graduatoria della connettività internazionale.

Un ruolo centrale è svolto da ITA Airways, indicata da OAG come compagnia dominante nello scalo romano, con una quota del 27% dei voli. La presenza del vettore italiano, affiancata dalle operazioni delle altre compagnie tradizionali e low cost, contribuisce a delineare il ruolo di Fiumicino come principale punto di riferimento nazionale per le coincidenze internazionali.

La risalita è particolarmente interessante anche perché avviene in un contesto europeo molto competitivo, nel quale aeroporti come Francoforte, Parigi, Amsterdam e Madrid possono contare su reti consolidate di collegamenti e compagnie fortemente radicate nei rispettivi hub.

Fiumicino entra anche tra i grandi hub low cost

Un secondo risultato significativo per l’Italia emerge dalla graduatoria dedicata agli aeroporti con la maggiore connettività dei vettori a basso costo.

Roma Fiumicino compare al 16° posto mondiale nella classifica Low-Cost Megahubs 2026, entrando tra i primi 25 scali del settore dopo non essere figurato nella graduatoria del 2025.

In questo segmento, OAG identifica Ryanair come il principale vettore low cost dello scalo, con una quota del 13% dei voli complessivi. La capacità dalle compagnie a basso costo rappresenta invece il 36% del totale aeroportuale.

È un risultato che mette in evidenza la doppia dimensione di Fiumicino. Da un lato aeroporto di riferimento per i collegamenti tradizionali e intercontinentali, dall’altro piattaforma importante anche per l’offerta low cost.

La graduatoria mondiale di questa categoria è guidata da Kuala Lumpur, seguita da Seoul Incheon e Istanbul Sabiha Gökçen. Il primo aeroporto europeo dell’Unione europea è Barcellona, quarto a livello mondiale, che beneficia soprattutto della presenza di Vueling.

Il posizionamento di Roma assume quindi particolare rilievo in un mercato nel quale la connettività low cost rappresenta una componente sempre più importante dell’offerta aeroportuale.

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