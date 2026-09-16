AEREO

L’Italia si ritaglia un ruolo di primo piano nella nuova classifica mondiale degli aeroporti 2026.

L’aeroporto di Roma Fiumicino conquista il secondo posto tra i grandi hub. Milano Malpensa entra nella top 5 degli scali con meno di 47,2 milioni di passeggeri. Due risultati che portano gli aeroporti italiani ai vertici del World Consumer Airport Index del Consumer Choice Center.

Il rapporto ha esaminato 60 aeroporti attraverso 16 criteri legati all’esperienza dei passeggeri, tra cui:

collegamenti con il centro città;

accesso diretto a treni e metropolitane;

numero di compagnie aeree;

numero di destinazioni disponibili;

tempi di attesa ai controlli di sicurezza;

percentuale di voli in ritardo;

servizi presenti in aeroporto;

facilità negli spostamenti tra terminal.

Per chi parte dall’Italia, il dato è interessante perché mette a confronto gli scali per aspetti concreti che possono incidere sulla qualità del viaggio.

Roma Fiumicino, secondo tra i grandi aeroporti

Tra gli aeroporti con oltre 47,2 milioni di passeggeri, Barcellona-El Prat guida la classifica con un valore I-distance di 23,835. Subito dietro c’è Roma Fiumicino, seconda con 22,948, davanti a Los Angeles International.

Seguono Bangkok Suvarnabhumi e Parigi Charles de Gaulle, mentre Londra Heathrow è settima, Madrid Barajas ottava e Tokyo Haneda nona.

Il risultato di Roma Fiumicino è rilevante rispetto all’edizione precedente: lo scalo romano guadagna undici posizioni e si colloca davanti ad alcuni degli aeroporti più conosciuti al mondo. La metodologia, però, è stata aggiornata, quindi il report invita a leggere i confronti con il 2025 con cautela.

Milano Malpensa entra nella top 5

Anche l’aeroporto di Milano Malpensa ottiene un risultato significativo. Nella graduatoria degli aeroporti sotto i 47,2 milioni di passeggeri, lo scalo milanese è quinto con 23,135 punti, dopo un balzo di undici posizioni rispetto al 2025. Davanti ci sono Düsseldorf, Zurigo, Copenaghen e Helsinki.

La classifica mostra che le dimensioni, da sole, non bastano. Tra gli elementi più importanti emergono il numero di compagnie aeree e quello delle destinazioni disponibili, insieme ai tempi ai controlli e alla qualità dei collegamenti.

Düsseldorf, primo tra gli aeroporti più piccoli e miglior punteggio complessivo dell’indice, offre 67 compagnie e 171 destinazioni. Barcellona registra invece un’attesa media di tre minuti ai controlli di sicurezza.

Per i viaggiatori italiani, il World Consumer Airport Index 2026 consegna: Roma Fiumicino e Milano Malpensa occupano posizioni di vertice nelle rispettive categorie, confermando la presenza degli scali italiani nella classifica mondiale del settore aeroportuale internazionale.

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