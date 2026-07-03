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Gli aeroporti italiani chiedono misure urgenti per evitare disagi ai passeggeri durante l’estate. Assaeroporti e Aeroporti 2030 sostengono l’appello rivolto alla Commissione europea da Aci Europe, Iata e A4E per introdurre maggiore flessibilità nell’applicazione del nuovo sistema europeo Entry Exit System, noto come Ees.

La richiesta nasce dalle criticità operative emerse nella gestione dei controlli di frontiera. Secondo le associazioni, i tempi di attesa rischiano di essere incompatibili con i flussi di traffico previsti nei mesi di maggiore affluenza.

Cos’è l’Ees e perché preoccupa gli aeroporti

L’Ees è il nuovo sistema europeo pensato per modernizzare i controlli alle frontiere. Lo strumento viene considerato strategico per sicurezza e digitalizzazione, ma la sua applicazione durante l’estate potrebbe creare difficoltà operative negli aeroporti.

Per questo Assaeroporti e Aeroporti 2030 chiedono la possibilità di sospendere temporaneamente l’Ees nei mesi estivi o, almeno, di introdurre meccanismi di flessibilità. L’obiettivo è gestire i picchi stagionali senza compromettere il servizio aeroportuale.

Le posizioni di Assaeroporti e Aeroporti 2030

Il presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo, ha definito di assoluto buonsenso la richiesta di sospendere temporaneamente l’Ees in estate. Secondo Borgomeo, il sistema sta determinando situazioni oggettivamente ingestibili nella quasi totalità degli aeroporti italiani.

Sulla stessa linea anche Alfonso Celotto, presidente di Aeroporti 2030. Celotto ha evidenziato che il nuovo sistema rischia, nonostante l’impegno della Polizia di Frontiera, di penalizzare i passeggeri e danneggiare il sistema aeroportuale italiano.

Cosa cambia per chi viaggia

Per i passeggeri, il tema principale riguarda le code ai controlli. Se applicato senza adeguata flessibilità, l’Ees potrebbe allungare i tempi di attesa prima dell’imbarco o all’arrivo negli aeroporti italiani.

Una sospensione temporanea nei mesi estivi servirebbe quindi a ridurre i disagi e garantire maggiore fluidità negli scali durante il periodo di massimo traffico.

Aeroporti, serve equilibrio tra sicurezza ed efficienza

Le associazioni ricordano che gli aeroporti stanno investendo in infrastrutture, innovazione e sicurezza. La sfida è trovare un equilibrio tra modernizzazione dei controlli, qualità del servizio e tutela dei passeggeri.

La richiesta alla Commissione europea è chiara: più flessibilità sull’Ees per evitare criticità operative e proteggere l’efficienza degli aeroporti italiani in estate

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