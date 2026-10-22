AEREO

Gli aeroporti italiani fanno i conti con il carburante che scarseggia e i voli finiscono sotto osservazione. Il blocco dei tir contro il caro gasolio ha rallentato le consegne di cherosene, soprattutto al Sud, costringendo diversi scali a rivedere i rifornimenti. Le segnalazioni raccolte in queste ore riguardano otto aeroporti, ma non ovunque i serbatoi sono vuoti: in alcuni casi si tratta di limitazioni o avvisi precauzionali.

Aeroporti senza carburante: Crotone e Reggio Calabria

Le difficoltà maggiori sono state segnalate in Calabria. A Crotone non è disponibile il Jet A1, utilizzato dagli aerei di linea. A Reggio Calabria manca anche l’Avgas 100LL, destinata soprattutto ai velivoli più piccoli. I Notam, gli avvisi aeronautici rivolti agli equipaggi, indicano scadenze previste rispettivamente tra il 23 e il 24 ottobre e tra il 24 e il 25 ottobre, salvo nuovi aggiornamenti.

I piloti devono quindi programmare il carburante prima dell’arrivo, in quantità sufficiente anche per il volo successivo. Sacal, società che gestisce gli scali calabresi, ha precisato che le procedure già adottate dovrebbero evitare ripercussioni sui collegamenti programmati. A Lamezia Terme, invece, non sono state segnalate difficoltà analoghe.

Aeroporto di Napoli, Salerno, Bari e Brindisi, Palermo e Catania in allerta

Anche Napoli e Salerno risentono dei blocchi stradali. Gesac ha confermato difficoltà nell’approvvigionamento e chiesto ai piloti di arrivare con più carburante a bordo. Per Napoli, la società ha sollecitato l’intervento della Prefettura per consentire il passaggio delle autocisterne e l’accesso ai depositi.

A Bari e Brindisi sono stati diffusi avvisi precauzionali legati a possibili restrizioni dei fornitori. Aeroporti di Puglia ha tuttavia riferito che l’operatività degli scali resta regolare. Segnalazioni di disponibilità limitata hanno interessato anche Palermo e Catania, completando l’elenco degli otto aeroporti coinvolti.

Voli a rischio: cosa cambia per chi parte

Caricare più cherosene nell’aeroporto precedente permette agli aerei di ripartire senza fare rifornimento, ma aumenta il peso e rende più complessa la gestione dei voli. Wizz Air ha avvertito che le limitazioni operative potrebbero avere conseguenze sui collegamenti da e per l’Italia.

La situazione resta comunque variabile: la durata delle restrizioni dipende dalla ripresa delle consegne su strada.

Il rischio di ritardi o cancellazioni mirate esiste, ma non significa che tutti i voli siano compromessi. Prima di raggiungere l’aeroporto, i passeggeri dovrebbero controllare gli aggiornamenti della propria compagnia.