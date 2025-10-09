AEREO

Il cibo negli aeroporti è un aspetto del viaggio spesso sottovalutato, ma rappresenta un momento fondamentale per ogni passeggero.

Dopo ore di volo o durante una lunga attesa, poter contare su una buona offerta gastronomica fa la differenza.

Il Readers’ Choice Awards 2025 di Condé Nast Traveller ha selezionato i migliori aeroporti del mondo per il cibo, evidenziando dove la qualità della ristorazione raggiunge standard di eccellenza.

Mangiare bene in aeroporto è ormai parte integrante dell’esperienza di viaggio. Gli aeroporti moderni non sono più solo luoghi di transito, ma spazi accoglienti in cui la ristorazione contribuisce a creare comfort e benessere.

Il miglior aeroporto per il cibo secondo Condé Nast Traveller

Il Readers’ Choice Awards 2025 introduce per la prima volta la categoria dedicata ai migliori aeroporti per il cibo.

I lettori della rivista, viaggiatori esperti da tutto il mondo, hanno votato gli scali che offrono le migliori esperienze gastronomiche internazionali.

I risultati mostrano che il cibo negli aeroporti è sempre più curato e vario: dai locali di dim sum aperti 24 ore su 24 ai bistrot in stile europeo, fino a ristoranti di alto livello che offrono piatti tipici locali. Tutti gli scali premiati dimostrano che la qualità della cucina può eguagliare, e in alcuni casi superare, quella delle destinazioni di viaggio.

Aeroporti dove si mangia meglio: classifica 2025

Di seguito la classifica ufficiale dei Readers’ Choice Awards 2025 di Condé Nast Traveller. I punteggi rappresentano la media percentuale dei livelli complessivi di soddisfazione espressi dai lettori.

Istanbul (IST), Turchia – Punteggio: 93,71 Singapore (SIN), Singapore – Punteggio: 93,41 Roma Fiumicino (FCO), Italia – Punteggio: 93,33 Giacarta (CGK), Indonesia – Punteggio: 93,33 Helsinki (HEL), Finlandia – Punteggio: 90,91 Oslo (OSL), Norvegia – Punteggio: 88,57 Doha (DOH), Qatar – Punteggio: 88,57 Quito (UIO), Ecuador – Punteggio: 88,33 Zurigo (ZRH), Svizzera – Punteggio: 86,67 Hong Kong (HKG), Cina – Punteggio: 85,71

Aeroporto di Roma Fiumicino tra i migliori aeroporti del mondo

Con un punteggio di 93,33 su 100, l’Aeroporto di Roma Fiumicino si posiziona al terzo posto nella classifica mondiale dei migliori aeroporti per il cibo, a pari merito con Giacarta.

Il riconoscimento conferma l’elevata qualità della ristorazione dello scalo romano, dove i passeggeri possono gustare piatti della cucina italiana in un contesto moderno e funzionale.

Gli aeroporti italiani, e in particolare Fiumicino, si distinguono per la capacità di unire tradizione gastronomica e accoglienza, offrendo un’esperienza di viaggio che valorizza i sapori locali e l’identità culinaria nazionale.

Continua a leggere: Compagnie aeree più sicure al mondo: la nuova classifica 2025 AirlineRatings