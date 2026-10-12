Aeroitalia, voli speciali per Natale: tutte le destinazioni
Tutte le date e gli orari
Aeroitalia annuncia nuovi voli per le festività natalizie 2026-2027. La compagnia amplia la programmazione con partenze speciali tra Genova e Trieste e gli aeroporti sardi di Olbia e Alghero.
Si aggiungono due date per Cagliari-Firenze e ulteriori voli sulla stessa rotta tra dicembre e gennaio. I biglietti sono già in vendita. L’annuncio riguarda giornate selezionate tra Natale, Capodanno e l’Epifania, non voli quotidiani. La novità interessa sia chi parte dalla penisola sia chi raggiunge Genova, Trieste o Firenze dalla Sardegna.
Aeroitalia, i nuovi voli da Genova
Dopo i collegamenti estivi, tornano le rotte da Genova per il Nord Sardegna. I voli sono concentrati in quattro giornate per ciascuna destinazione. La ripresa delle rotte segue l’esperienza estiva. E’ stata accolta favorevolmente dalla direzione dello scalo ligure, che guarda con fiducia all’iniziativa:
- Genova–Olbia: 24 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio; partenza 12:30, arrivo 14:00.
- Olbia–Genova: 24 dicembre e 2 gennaio, 14:40–16:10; 30 dicembre e 6 gennaio, 10:20–11:50.
- Genova–Alghero: 23, 26 e 29 dicembre e 4 gennaio, 12:30–14:10.
- Alghero–Genova: nelle stesse date, 14:50–16:30.
Nuovi voli anche da Trieste per Olbia e Alghero
Il programma natalizio coinvolge anche Trieste. Su entrambe le rotte cambiano gli orari in base alle date:
- Trieste–Olbia: 24 dicembre, 11:55–13:35; 30 dicembre e 6 gennaio, 08:00–09:40; 2 gennaio, 12:30–14:10.
- Olbia–Trieste: 24 dicembre, 14:25–16:05; 30 dicembre e 6 gennaio, 14:50–16:30.
- Trieste–Alghero: 23 e 29 dicembre e 4 gennaio, 11:55–13:35; 26 dicembre, 10:30–12:10.
- Alghero–Trieste: 23 e 29 dicembre e 4 gennaio, 14:25–16:05; 26 dicembre, 13:00–14:40.
Più voli Aeroitalia sulla Cagliari-Firenze
Novità anche per i voli tra Cagliari e Firenze. Due partenze aggiuntive il 5 e l’8 dicembre. Dal 19 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027, solo il martedì e il sabato.
- Cagliari–Firenze: 10:50–11:50.
- Firenze–Cagliari: 12:50–13:50.
Per l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, l’ampliamento risponde alla maggiore domanda di viaggi di fine anno.
Orari e disponibilità possono essere consultati sul sito ufficiale aeroitalia.com.
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