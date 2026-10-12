AEREO

Aeroitalia annuncia nuovi voli per le festività natalizie 2026-2027. La compagnia amplia la programmazione con partenze speciali tra Genova e Trieste e gli aeroporti sardi di Olbia e Alghero.

Si aggiungono due date per Cagliari-Firenze e ulteriori voli sulla stessa rotta tra dicembre e gennaio. I biglietti sono già in vendita. L’annuncio riguarda giornate selezionate tra Natale, Capodanno e l’Epifania, non voli quotidiani. La novità interessa sia chi parte dalla penisola sia chi raggiunge Genova, Trieste o Firenze dalla Sardegna.

Aeroitalia, i nuovi voli da Genova

Dopo i collegamenti estivi, tornano le rotte da Genova per il Nord Sardegna. I voli sono concentrati in quattro giornate per ciascuna destinazione. La ripresa delle rotte segue l’esperienza estiva. E’ stata accolta favorevolmente dalla direzione dello scalo ligure, che guarda con fiducia all’iniziativa:

Genova–Olbia: 24 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio; partenza 12:30 , arrivo 14:00 .

24 e 30 dicembre, 2 e 6 gennaio; partenza , arrivo . Olbia–Genova: 24 dicembre e 2 gennaio, 14:40–16:10 ; 30 dicembre e 6 gennaio, 10:20–11:50 .

24 dicembre e 2 gennaio, ; 30 dicembre e 6 gennaio, . Genova–Alghero: 23, 26 e 29 dicembre e 4 gennaio, 12:30–14:10 .

23, 26 e 29 dicembre e 4 gennaio, . Alghero–Genova: nelle stesse date, 14:50–16:30.

Nuovi voli anche da Trieste per Olbia e Alghero

Il programma natalizio coinvolge anche Trieste. Su entrambe le rotte cambiano gli orari in base alle date:

Trieste–Olbia: 24 dicembre, 11:55–13:35 ; 30 dicembre e 6 gennaio, 08:00–09:40 ; 2 gennaio, 12:30–14:10 .

24 dicembre, ; 30 dicembre e 6 gennaio, ; 2 gennaio, . Olbia–Trieste: 24 dicembre, 14:25–16:05 ; 30 dicembre e 6 gennaio, 14:50–16:30 .

24 dicembre, ; 30 dicembre e 6 gennaio, . Trieste–Alghero: 23 e 29 dicembre e 4 gennaio, 11:55–13:35 ; 26 dicembre, 10:30–12:10 .

23 e 29 dicembre e 4 gennaio, ; 26 dicembre, . Alghero–Trieste: 23 e 29 dicembre e 4 gennaio, 14:25–16:05; 26 dicembre, 13:00–14:40.

Più voli Aeroitalia sulla Cagliari-Firenze

Novità anche per i voli tra Cagliari e Firenze. Due partenze aggiuntive il 5 e l’8 dicembre. Dal 19 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027, solo il martedì e il sabato.

Cagliari–Firenze: 10:50–11:50 .

. Firenze–Cagliari: 12:50–13:50.

Per l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, l’ampliamento risponde alla maggiore domanda di viaggi di fine anno.

Orari e disponibilità possono essere consultati sul sito ufficiale aeroitalia.com.

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