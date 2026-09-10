AEREO

Ecco giorni, orari e biglietti disponibili

Aeroitalia apre le vendite di nuovi voli per Tripoli. La compagnia collega la Libia con Roma Fiumicino e Milano Bergamo.

I nuovi voli saranno con Boeing 737-400 da 168 posti.

Voli Roma Fiumicino-Tripoli: giorni e orari

Da Roma Fiumicino i voli partono giovedì e domenica:

Giovedì , da Fiumicino alle 13:50 , con arrivo a Tripoli alle 16:10

, da Fiumicino alle , con arrivo a Tripoli alle Domenica, partenza da Roma alle 15:20 e arrivo alle 17:40

Voli da Tripoli a Roma Fiumicino:

Giovedì partenza alle 10:30 e arrivo a Fiumicino alle 12:50

partenza alle e arrivo a Fiumicino alle Domenica partenza alle 11:50 e arrivo a Roma alle 14:10

Voli Milano Bergamo-Tripoli due volte a settimana

Aeroitalia introduce anche i nuovi voli tra Milano Bergamo e Tripoli.

Da Orio al Serio sono previste due partenze settimanali:

Mercoledì partenza alle 16:00 e arrivo a Tripoli alle 18:30

partenza alle e arrivo a Tripoli alle Domenica partenza alle 08:30 e arrivo alle 10:50

Per i voli di ritorno da Tripoli a Milano Bergamo:

Lunedì partenza alle 11:00 e arrivo alle 13:40

partenza alle e arrivo alle Giovedì partenza alle 16:40 e arrivo alle 18:20

Più voli tra Italia e Libia

Con i nuovi voli da Roma Fiumicino e Milano Bergamo, Aeroitalia aggiunge due collegamenti diretti con Tripoli.

Le partenze dai due scali permettono di coprire sia il Centro Italia sia il Nord, offrendo più scelta a chi deve raggiungere la capitale libica.

I collegamenti possono interessare chi viaggia tra i due Paesi per lavoro, affari, visite familiari o altre esigenze personali.

Biglietti Aeroitalia per Tripoli già in vendita

La vendita è partita il 9 settembre 2026. I biglietti dei voli da Roma Fiumicino e Milano Bergamo per Tripoli si acquistano sul sito Aeroitalia e nelle principali agenzie di viaggio.

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