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Ecco orari, giorni di partenza e cosa cambia per i passeggeri

Aeroitalia cambia aeroporto a Milano per i voli da Salerno. Per tutto novembre 2026, i voli tra Salerno e Milano atterreranno e partiranno da Linate, anziché da Malpensa. La modifica riguarda entrambe le direzioni. Operatività differenziata tra giorni feriali e fine settimana.

Per chi ha già programmato un viaggio è da controllare l’aeroporto indicato sulla prenotazione.

Milano Linate si trova più vicino al centro città rispetto a Malpensa. Uno spostamento che può incidere sull’organizzazione dei trasferimenti, sulla scelta dei mezzi pubblici e sugli appuntamenti fissati dopo l’atterraggio.

Gli orari dei voli Salerno Milano Linate a novembre

Il volo del mattino parte da Salerno alle 7.10, con arrivo a Milano Linate alle 8.40. Da Milano il volo parte alle 9.30, con atterraggio a Salerno previsto per le 11.

I voli sono previsti dal lunedì al sabato. La domenica non sono previste partenze al mattino.

La seconda fascia oraria è prevista dal lunedì al venerdì e la domenica.

In questi giorni, la partenza da Salerno è fissata alle 18:00, con arrivo a Linate alle 19:30.

Il volo inverso lascia Milano alle 20:20 e atterra a Salerno alle 21:50. Il sabato, invece, non sono programmati i collegamenti serali indicati dalla compagnia.

Che cosa cambia per i passeggeri

La novità interessa chi viaggia per lavoro, chi si sposta per il fine settimana e chi ha acquistato un biglietto pensando di raggiungere Malpensa.

I due aeroporti milanesi non sono intercambiabili: hanno collegamenti e percorsi differenti, un aspetto da considerare soprattutto in caso di coincidenze, trasferimenti già prenotati o necessità di raggiungere altre località della Lombardia.

Per tutto il mese di novembre, dunque, la rotta Aeroitalia tra Salerno e Milano farà riferimento a Linate.

Nei giorni feriali Aeroitalia garantirà due voli al giorno sia da Salerno che da Milano Linate.

Nel fine settimana, invece, gli orari cambiano: il sabato si volerà soltanto al mattino, la domenica esclusivamente di sera.

Prima di partire, è opportuno verificare il proprio itinerario e le comunicazioni ricevute dalla compagnia, prestando attenzione al codice dell’aeroporto e all’orario riportato sul biglietto.

Un controllo utile anche per aggiornare eventuali prenotazioni di parcheggi, navette o altri servizi di viaggio. Chi accompagna o attende i passeggeri dovrà quindi fare riferimento a Linate, evitando di dirigersi verso Malpensa per errore durante novembre.

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