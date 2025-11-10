AEREO

Voli da e per l’Italia con connessioni semplificate via Roma e Milano

Aeroitalia ha annunciato una nuova partnership con Etihad Airways per ampliare i voli da e per l’Italia, offrendo ai passeggeri connessioni più semplici e rapide grazie a un accordo di Interline e Special Prorate tra le due compagnie.

L’intesa rafforza la presenza di Aeroitalia sul mercato internazionale e migliora la connettività tra la rete globale di Etihad e le rotte italiane servite dal vettore nazionale.

Accordo tra Aeroitalia ed Etihad Airways per i voli internazionali

Secondo quanto comunicato, l’accordo siglato tra Aeroitalia S.p.A. ed Etihad Airways prevede una cooperazione commerciale basata su un Interline e uno Special Prorate Agreement. Etihad Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti, collega Abu Dhabi con centinaia di destinazioni in Medio Oriente, Africa, Europa, Asia, Australia e Nord America.

Grazie a questa sinergia, i viaggiatori potranno prenotare un solo biglietto che includa i voli delle due compagnie, accedendo a nuove opzioni di connessione verso e dall’Italia. La collaborazione consente così di combinare la rete internazionale di Etihad con quella nazionale di Aeroitalia.

Connessioni più semplici per i passeggeri dei voli

Con la partnership, i clienti potranno acquistare i voli Aeroitalia direttamente attraverso i canali di vendita di Etihad Airways, beneficiando di un sistema di prenotazione integrato. L’obiettivo è rendere i viaggi più fluidi, riducendo i tempi di transito e semplificando le procedure di check-in e di gestione bagagli.

Le nuove opzioni di viaggio prevedono collegamenti via Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso le principali destinazioni in Sicilia, come Catania, Palermo e Comiso e in Sardegna, con i voli Aeroitalia per Cagliari e Olbia.

Aeroitalia ed Etihad Airways rafforzano la connettività dell’Italia

La collaborazione con Etihad Airways rappresenta per Aeroitalia un passo strategico per ampliare la propria presenza internazionale, migliorando la connettività da e per l’Italia. I viaggiatori potranno ora accedere, tramite un’unica prenotazione, a una rete globale che collega Abu Dhabi a destinazioni in tutto il mondo.

Questo accordo conferma l’impegno di Aeroitalia nel fornire servizi competitivi e nel contribuire allo sviluppo del traffico aereo nazionale e internazionale, con benefici diretti per i passeggeri e per l’economia italiana.

