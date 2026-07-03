AEREO

Aeroitalia amplia la propria offerta di voli e rafforza i collegamenti da e per la Sardegna. A partire dal 3 luglio 2026, la compagnia attiverà nuove rotte interne sull’isola, con voli diretti tra Alghero e Cagliari e tra Cagliari e Olbia. Inoltre, dal 4 luglio 2026 prenderà il via anche il nuovo collegamento Cagliari-Lamezia Terme.

Le nuove rotte Aeroitalia in Sardegna rappresentano un’importante opportunità per migliorare la mobilità interna, rendendo più semplici e veloci gli spostamenti tra i principali aeroporti dell’isola. Allo stesso tempo, il collegamento con Lamezia Terme rafforza i rapporti tra Sardegna e Calabria, offrendo una nuova soluzione di viaggio per residenti, turisti e passeggeri business.

Nuove rotte Aeroitalia in Sardegna: Alghero Cagliari e Cagliari Olbia

Dal 3 luglio 2026 Aeroitalia inaugura due nuovi collegamenti interni in Sardegna. Le rotte interessate sono Alghero-Cagliari e Cagliari-Olbia, entrambe operate con due frequenze settimanali.

I voli saranno disponibili ogni lunedì e venerdì. Questa scelta consente ai passeggeri di organizzare con maggiore flessibilità i propri spostamenti, sia per motivi di lavoro sia per viaggi personali.

Grazie a questi nuovi collegamenti, Aeroitalia punta a rendere più accessibili le tratte interne sarde, riducendo i tempi di percorrenza tra il nord e il sud dell’isola.

Orari voli Aeroitalia Alghero Cagliari

La rotta Alghero-Cagliari sarà operativa due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì, con primo volo previsto il 3 luglio 2026.

Gli orari dei voli sono i seguenti:

Alghero 12:10 → Cagliari 12:40

Cagliari 15:40 → Alghero 16:10

Il collegamento diretto tra Alghero e Cagliari permette di raggiungere il capoluogo sardo in circa 30 minuti. Si tratta quindi di una soluzione rapida e comoda per chi deve spostarsi tra le due città senza affrontare lunghi tragitti via terra.

Orari voli Aeroitalia Cagliari Olbia

Anche la rotta Cagliari-Olbia sarà operativa ogni lunedì e venerdì, con due frequenze settimanali e primo volo previsto il 3 luglio 2026.

Gli orari programmati sono:

Cagliari 13:20 Olbia 13:50

Olbia 14:30 Cagliari 15:00

Il nuovo volo diretto tra Cagliari e Olbia collega due aree strategiche della Sardegna. Da un lato, Cagliari rappresenta il principale centro amministrativo ed economico dell’isola. Dall’altro, Olbia è una delle porte d’accesso più importanti verso la Gallura e la Costa Smeralda.

Aeroitalia lancia anche il volo Cagliari Lamezia Terme

Oltre alle nuove rotte interne in Sardegna, Aeroitalia introduce anche il collegamento Cagliari-Lamezia Terme. Il volo sarà operativo dal 4 luglio 2026, con due frequenze settimanali.

I voli saranno disponibili ogni martedì e sabato, offrendo una nuova opzione di viaggio tra Sardegna e Calabria.

Gli orari della rotta Cagliari-Lamezia Terme sono:

Cagliari 11:20 Lamezia Terme 12:35

Lamezia Terme 13:20 Cagliari 14:35

Questo nuovo collegamento risponde alla crescente domanda di mobilità tra le due regioni. Inoltre, può favorire sia il turismo sia gli spostamenti familiari e professionali.

Fast Track gratuito e biglietti Aeroitalia già disponibili

Aeroitalia informa che i passeggeri dei voli interni in Sardegna potranno accedere gratuitamente al servizio Fast Track presso gli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia.

Il Fast Track consente di utilizzare un percorso dedicato ai controlli di sicurezza. Di conseguenza, i viaggiatori possono ridurre i tempi di attesa e raggiungere più rapidamente l’area imbarchi.

L’iniziativa è stata richiesta dalla Regione Autonoma della Sardegna ed è stata accolta dagli aeroporti di Alghero, Cagliari e Olbia.

I biglietti per le nuove rotte Aeroitalia sono già acquistabili sul sito ufficiale della compagnia e presso le principali agenzie di viaggio.

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