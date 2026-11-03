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Aeroitalia lascia la Sardegna: la compagnia annuncia l’intenzione di uscire dalla continuità territoriale, aprendo una fase delicata per il futuro dei voli da e per l’isola. A comunicarlo è stato l’amministratore delegato Gaetano Intrieri, durante il confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’ENAC e la Regione Sardegna. Ai passeggeri arriva però una rassicurazione: «Non ci saranno disservizi per i cittadini».

Aeroitalia lascia la Sardegna: perché la compagnia stop ai voli

Al centro dello scontro c’è il costo del carburante. Già a marzo Aeroitalia aveva segnalato un aumento del 150% rispetto a febbraio, una crescita incompatibile, secondo la società, con le condizioni economiche previste dal bando per i voli in continuità territoriale.

Intrieri ha ricordato il tempestivo intervento dell’ENAC, ringraziando il direttore generale Alexander D’Orsogna. Si era arrivati vicino a un decreto di compensazione, ma in Sardegna, sostiene il manager, il percorso si è arenato per ragioni «più politiche che tecniche».

Carburante e contributi: i numeri della rottura

A maggio, secondo Intrieri, la Regione si era impegnata a stanziare circa 20 milioni di euro per Aeroitalia e ITA Airways, da ripartire in base all’attività svolta. A settembre, tuttavia, le risorse non erano ancora arrivate.

I conti spiegano la gravità della situazione: il prezzo medio del carburante ha raggiunto 1.460 euro a tonnellata, contro i circa 630 stimati dal bando. Per Aeroitalia l’extracosto è stato di 18,4 milioni di euro. Dai conteggi della Regione con l’ENAC, invece, per aprile-settembre spetterebbero alla compagnia appena 2,6 milioni.

Aeroitalia lascia la Sardegna: cosa succede ai voli

“Non ci sono più le condizioni per continuare a operare”, ha dichiarato Intrieri. L’obiettivo è concordare con la Regione una conclusione ordinata del rapporto, possibilmente entro gennaio 2027, senza strappi né disagi per chi utilizza i collegamenti aerei.

La decisione coinvolge anche l’occupazione: Aeroitalia dà lavoro a circa 800 persone, quasi la metà in Sardegna. Per la compagnia è arrivato il momento di puntare su attività più sostenibili, tutelando dipendenti e futuro aziendale.

Su tempi e modalità dell’uscita si apre un confronto che dovrà tenere insieme sostenibilità e tutela dei passeggeri.

Per i residenti resta centrale una domanda: come proseguiranno i voli da e per la Sardegna in continuità territoriale? Intrieri promette una gestione responsabile dell’uscita, senza ripercussioni sui cittadini.