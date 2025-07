AEREO

Ancora in attesa attesa di chiarimenti su vittime e cause

Continuano le indagini sull’incidente dell’aereo precipitato a Londra, avvenuto ieri poco prima delle 16:00 (17:00 italiane) all’aeroporto Southend a circa 70 chilometri dal centro di Londra, dove un piccolo aereo è precipitato in un campo da golf poco dopo il decollo.

Aereo Londra: il volo precipitato e la tratta prevista

L’aereo precipitato, gestito da Zeusch Aviation, aveva una capienza massima di 12 posti, ed era un jet privato adibito al trasporto medico.

L’aereo coinvolto nell’incidente è un bimotore Beechcraft King Air B200 ed era diretto a Lelystad, nei Paesi Bassi, dopo che in mattinata era già atterrato negli aeroporti di Atene e di Pola, in Croazia.

Incidente aereo Londra Southend: i primi provvedimenti

A dare la notizia è stata la polizia dell’Essex, la quale ha annunciato anche la cancellazione di tutti i voli in partenza o arrivo all’aeroporto di Southlend, il traffico aereo è stato ripristinato dopo qualche ora.

Incidente volo Londra: la comunicazione ufficiale

Le autorità di scalo hanno dichiarato sui social: “Possiamo confermare che questo pomeriggio si è verificato un grave incidente all’aeroporto di Londra Southend, che ha coinvolto un aereo dell’aviazione generale. Stiamo collaborando a stretto contatto con le autorità locali e saremo in grado di fornire maggiori informazioni il prima possibile”.

Volo caduto a Londra: le testimonianze

Testimoni oculari raccontano di aver visto l’aereo decollare per 3/4 secondi per poi inclinarsi brutalmente verso sinistra e schiantarsi a testa in giù al suolo, causando una violenta esplosione.

Londra aereo: indagini ancora in corso

Al momento non si sa ancora nulla riguardo le dinamiche dell’incidente ed il numero delle vittime. Squadre di soccorso e squadre antincendio stanno ancora lavorando per trarre ulteriori conclusioni.

|Articolo scritto da: Dario De Donato